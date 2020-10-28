مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تنظم الجمعية الشركسية في مدينة منبج محاضرة بعنوان" تاريخ الشراكس" وذلك بالتنسيق مع اتحاد المثقفين في المدينةـ الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

- تصدر مؤسسات الحسكة بيانا ً إلى الرأي العام بحديقة القائد آبو بحي الكلاسة، تنديداً بالهجمات التركية والمطالبة بالوحدة الكردية، الساعة ٩:٣٠, مرفق (بالصور والفيديو).

ـ يُعقد الكونفرانس الثاني للهلال الذهبي في بلدة رميلان في إقليم الجزيرة، تحت شعار "بثقافة المرأة الحرة ونسج فن الثورة سندحر الاحتلال". الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبر صحفيون غربيون أن الاتفاق الموقع بين حكومة بغداد وهولير حول شنكال، اتفاقية عالمية مع تركيا لا تراعي مصالح سكان شنكال، ولفتوا إلى أن" تركيا لا تحتاج إلى تحريك أي خيط في هذا الصدد لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة برزاني ستحرك كل شيء ".(مرفق بالصور والفيديو).

-حذر نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي هزاع محمد من حدوث المزيد من موجات النزوح في حال استمرار الانتهاكات والتعديات التركية على ريف مقاطعة كري سبي، مطالباً المجتمع الدولي والضامن الروسي بالضغط على تركيا للحيلولة دون تكرار مأساة مهجّري كري سبي وسري كانيه بعد احتلال مناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أهالي الرقة أنهم يعتمدون على تلاحم العشائر والقوات العسكرية في شمال وشرق سوريا في الدفاع عن المنطقة ضد مخططات الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الكاتب الكردي دلوفان دشتي بأن الذين يتهجّمون على مؤسسات اللغة هم أنفسهم لا يعرفون الكتابة باللغة الكردية، ويهاجمون لغتهم باللغة العربية أو بلغة أخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الدكتور علي أحمد شاهين الأخصائي في أمراض الكبد والهضم والمتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في كوباني إن "وباء كورونا يقترب من ذروته في المدينة وعلى الإدارة الذاتية والناس التحرك لتدارك وصوله إلى الذروة".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بدأت الحكومة السورية تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية عبر تحرير أسعار العديد من المواد، وبدأت بالمحروقات وخصوصًا المازوت الصناعي والتجاري، وهذا بحسب محلل اقتصادي سوري، سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليًّا بنسبة 20 – 30 %.(مرفق بالصور).

-أطلقت بلدية الشعب في هجين بريف دير الزور الشرقي وبدعم من هيئة البلديات و الخدمات العامة في مجلس دير الزور المدني عدة مشاريع خدمية في حين تتابع لجنة الصحة بدير الزور أعمال إعادة تأهيل مشفى هجين العام. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA