مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-1-2022

- أربع سنوات مرت، ولا تزال همجية جيش الاحتلال التركي ومرتزقته إلى جانب سياسات الحكومة السورية الممنهجة تحصد أرواح أطفال عفرين، دون تقديم المنظمات الدولية المساعدة لهم سوى الوعود. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد الناطق باسم مجلس أعيان ووجهاء مدينة منبج، محمد صادق العصيدي، على أهمية الحوار السوري، وعدّه السبيل الوحيد "لحل الأزمة في سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً". (مرفق بالصور والفيديو).

يرى وجهاء وأبناء العشائر العربية والكردية أن هدف حكومة دمشق من "التسويات" هو ضرب تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لتلميع صورتها، مؤكدين أن هذه "التسويات" عبارة عن دعاية وشعارات وهمية أثبتت فشلها في درعا. (مرفق بالصور والفيديو).

قال مثقفون إن الدولة الفاشية التركية ليس لديها محظورات عندما يتعلق الأمر بإبادة الكرد، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ضدهم. واعتبروا الصمت الدولي عاملاً مشجعاً لتركيا على مواصلة سياسة الإبادة بحق الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري جمال شيخ باقي إن خلايا داعش لا تستطيع الهجوم على سجن الصناعة دون أيد داعمة لها، وأشار إلى أن من قام بالتخطيط ومشاركة خلايا داعش في هذا الهجوم هم الدولة التركية والحكومة السورية. (مرفق بالصور).

قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في أوروبا، دلشا عثمان، إن على شعوب الشرق الأوسط العودة إلى جذورها التاريخية والحضارية والثقافية والبحث عن منهجية العيش المشترك، كل بهويته الثقافية المتنوعة، وأكدت أن استمرارية الحوار والنقاشات الجدلية الملحة والملهمة للشعبين العربي والكردي من شأنها أن تفتح أفق التعايش المشترك مستقبلاً. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا سياسيون وحقوقيون المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حل ملف مرتزقة داعش المحتجزين في شمال وشرق سوريا، كما أشاروا إلى أن تركيا هي التي دبرت وخططت للهجوم الأخير الذي استهدف سجن الصناعة في الحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

لا توجد مساحة كافية لوسائل الإعلام التركية لتقول كلمتها. نحن في عصر لا يتمتع فيه الإنسان بحرية المعلومات. أصبحت وسائل الإعلام ذات توجه واحد في يد السلطة وتتحدث باسمها، وتخلق تصورات وأجندات ملفقة وتنشر أخباراً كاذبة، وأصبحت أكثر أسلحة الحرب النفسية فاعلية. وهي ناجحة بهذا الصدد بما فيه الكفاية.

المرأة

بداية نهاية مرتزقة داعش في مدينة كوباني، تفاصيل وأحداث ترويها شاهدة على المقاومة البطولية التي أبدتها وحدات حماية المرأة والشعب جنباً إلى جنب مع أهالي كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أطلقت العديد من الأسر في قرية تل جمان مبادرة عبر عمل تشاركي، لترميم منزل مواطن التهمت النيران منزله بشكل كامل في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها، فيما دعا المشاركون لأخذ نمط الحياة التشاركية أساساً في حلّ كافة المشاكل التي تواجه المواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA