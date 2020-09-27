مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة مراسم استذكار للشهيد رستم جودي في مزار الشهيد رستم جودي، في تمام الساعة 10:00 ، مرفق (بالصور والفيديو).

-ينظم مؤتمر ستار كونفرانسه السنوي في مقاطعة الحسكة بصالة مطعم طيفور الساعة 09:00، مرفق (بالصور والفيديو).

ـ تفتح 4092 مدرسة في شمال وشرق وسوريا أبوابها أمام قرابة 900000 طالب وطالبة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يفتتح وقف المرأة الحرة عيادات متنقلة للتوليد ومساعدة الحالات الطارئة، خلال مراسم تنظم في مركز الشبيبة بمدينة ديرك، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تصدر الإدارة الذاتية في مقاطعة كوباني بيانا حول اعتقال تركيا لعدد من السياسيين في تركيا وباكور كردستان ممن تضامنوا مع مقاومة كوباني إبان شن داعش الهجوم الكبير عليها، وذلك في ساحة الحرية.الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تختتم فعاليات مهرجان ليلون الدولي بمؤتمر صحفي سيعقد في مخيم برخدان بمقاطعة الشهباء وسيتم الاعلان عن أسماء الفائزين في المهرجان. (مرفق بالفيديو والصور).

-أوضح الرّئيس المشترك لاتحاد المثقّفين في مدينة منبج وريفها أحمد اليوسف بأنّ الهدف من إشعال الفتن وزعزعة الأمن والأمان هو محاولة اتهام الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بأنها لا تستطيع نشر الأمن والاستقرار في المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

-أشار أهالي كوباني إلى أن الدولة التركية تستهدف مكتسبات الثورة من خلال الانتهاكات التي ترتكبها في المناطق المحتلة وطالبوا المنظمات الدولية والإنسانية والأمم المتحدة بالقيام بواجبها لوقف تلك الانتهاكات وخروج تركيا من المناطق التي تحتلها. (مرفق بالفيديو والصور).

-هوة الخلاف بين فصائل مرتزقة الاحتلال التركي في اتساع، بسبب الخلافات على نهب وتوزيع ممتلكات المدنيين، ومصادر تؤكد أن الاشتباكات والتفجيرات تجري عن طريق المرتزقة لعدم ثقتهم ببعضهم البعض. (مرفق بالفيديو والصور).

الشرق الأوسط

-يشير مراقبون إلى أن توجه حركتي حماس وفتح إلى تركيا، يأتي في سياق تعزيز الدور التركي في الشأن الفلسطيني، نكاية بمصر والإمارات والبحرين، وموقف الجامعة العربية الذي رفض إدانة اتفاقات التطبيع الأخيرة مع إسرائيل. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

-شهدت مناطق حكومة دمشق خلال الأسبوع الماضي أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، فيما وجهت مصر ضربة جديدة لتركيا وذلك عبر تحويل منتدى غاز المتوسط إلى منظمة دولية، في حين عادت الأزمة اللبنانية إلى مرحلة الصفر. (مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

-تشارك 11 مخرجة سينمائية في مهرجان ليلون السينمائي الدولي بعرض أفلام تحاكي واقع المرأة، واختيرت المرأة لتكون رمزًا لجوائز المهرجان التي تبعث روح الحياة في المجتمع. (مرفق بالفيديو والصور).

الثقافة والفن

-قال عضو إدارة مهرجان ليلون السينمائي الدولي إن العديد من النقاد السينمائيين العالميين أبدوا تشجيعهم لإطلاق المهرجان، فيما أشار إلى أن النتائج سيتم الإعلان عنها عن طريق تطبيق السكايب، يوم غد 27 أيلول. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

-يستعد مزارعو القطن لبيع محصولهم للتجار، بعد سماح الإدارة الذاتية بفتح المعابر وتقديم التسهيلات لتسويق القطن وسط ورود آراء مختلفة من المزارعين واتحادات الفلاحين، وخاصة بعد التكلفة العالية التي ترتبت على زراعة القطن هذا الموسم. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA