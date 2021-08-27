مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27 -8-2021

قال مقاتلون ومقاتلات في واجب الدفاع الذاتي إن مهامهم تكمن في حماية أمن المنطقة من التهديدات الخارجية، وأكدوا أنهم على أهبة الاستعداد للرد على مصادر التهديد، وحثوا شبان وشابات المنطقة على الالتحاق بالدفاع الذاتي كواجب وطني أخلاقي. (مرفق بالصور والفيديو).

-يصعّد الاحتلال التركي من هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، مستهدفاً سيارات ومناطق آهلة بالمدنيين، بشكل شبه يومي، فيما تورد وكالتنا إحصائية لهجمات الاحتلال داخل الأراضي السورية في الفترة الأخيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر مهجرو مخيم واشو كاني هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، وأكدوا أن هدف الاحتلال من هجماته الأخيرة هو توسيع رقعة الاحتلال وكسر إرادة شعوب المنطقة وضرب مشروع الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد عضو اتحاد محامي إقليم الفرات عصمت إبراهيم على ضرورة محاسبة تركيا في محكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها وخرقها لبنود اتفاقيات جنيف الأربعة، وسط صمت دولي مستمر. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس العام في حيي الشيخ مقصود والاشرفية فالنتينا عبدو أن عودة أهالي عفرين يجب أن تكون بحماية وضمانات دولية، ودعت الأهالي إلى عدم الانجرار وراء ادعاءات الاحتلال التركي والمجلس الوطني الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد شيخ عشيرة البو خميس في الطبقة، حسين الراشد، على ضرورة اعتماد شعب شمال وشرق سوريا على ذاته وقدراته الجوهرية للدفاع عن نفسه وعدم التعويل على أية قوى خارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

أعلنت جامعة الشرق في الرقة عن تمديد فترة تسجيل الطلاب في الجامعة إلى30 آب الحالي، لإفساح المجال أمام أكبر عدد من الطلاب للتسجيل. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

بين الرفض والترحيب المشروط، اختلفت المواقف الأوروبية حيال أزمة اللاجئين الأفغان التي انفجرت ويتوقع أن تستفحل في المستقبل القريب، خاصة بعد سيطرة طالبان على كل أفغانستان، وسط مخاوف من ابتزاز تركي وسعيها للتمدد في أوراسيا. (مرفق بالصور).

العالم

يستعصم "حزب الله" بالمحروقات الإيرانية، للنَّجاة من الغرق في السَّخط الشَّعبي، الذي يريد التجديف بعيدًا عن المنظومة الحاكمة للوصول إلى برّ الأمان. (مرفق بالصور).

تضاعفت أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في قطاع غزة في الفترة الأخيرة، وسط تحذيرات من تداعيات كبيرة على مناحي الحياة في القطاع الذي يعاني من قطاعٍ صحي متهالك، خصوصاً مع تفشي "متحور دلتا".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

شغفهم بالعزف على آلة البزق الكردية مكنهم من صنعها باستخدام مبادئ إعادة التدوير، ليضعوا هدف تعويض الخسارة الثقافية للمجتمع نصب أعينهم وينافسوا أسواق الآلات الموسيقية بمنتجاتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA