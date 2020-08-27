مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعاني أهالي المناطق السورية المحتلة من قبل الاحتلال التركي من استمرار انتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها، مما يجبر العديد من الأهالي على التبرؤ من أصولهم القومية خوفًا على حياتهم، كما يضطر آخرون إلى بيع منازلهم وممتلكاتهم للمرتزقة والهجرة من ديارهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية محمد محمود حسين على استمرار حملة دعم مقاومة حفتانين، ودعا شباب المنطقة من مختلف المكونات للانضمام إليها "لتحويل كل بقعة على الأرض إلى حفتانين".(مرفق بالصور والفيديو).

-أقدمت مرتزقة الاحتلال التّركيّ على تجريف "شاقولي وافقي" لتل دريمية الأثري الواقع شمال غرب مدينة عفرين المحتلة، بعمق حوالي 4 م ومساحة تقدّر بحوالي 1 هكتار، وذلك بحسب الصور الفضائية الملتقطة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أنهت جامعة كوباني العام الدراسي2019/2020 رغم الصعوبات التي واجهتها وأبرزها الهجمات التركية وفيروس كورونا، وأكدت الإدارة أن توقيت بدء العام الدراسي2020/2021 القادم سيحدد حسب الظروف. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

يستمر مسلسل استهداف الدوريات الروسية – التركية في ظل تحشيدات عسكرية للقوات الحكومية على أطراف منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" في إدلب، وسط تحذير الخبراء لألاعيب تركية جديدة في المنطقة، مؤكدين بأن رد موسكو سيكون من خلال عملية عسكرية تسيطر من خلالها على طريق M4 بشكل كامل. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-منذ فترة طويلة تتصدر اللقاءات والمباحثات المتعلقة بوحدة الصف الكردي جدول أعمال الأحزاب والتنظيمات الكردية. هذه المباحثات ما تزال مستمرة ، وسوف تصل هذه المفاوضات والمباحثات إلى نتيجة وفقاً لمواقف الأحزاب والتنظيمات.

سياسة

-للاغتيالات التي حدثت في منطقة دير الزور غايات وأهداف عدة، أفصح عنها رئيس مجلس قبيلة الجبور في سوريا، ودعا أبناء العشائر العربية إلى أخذ الحذر والحيطة وعدم الانجرار إلى الفتنة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أثرت الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بتشديد الحصار على غزة، على حياة الناس بشكلٍ أساسي، إذ فاقمت أزمات الكهرباء والمياه والأزمة المعيشية والاقتصادية في القطاع المحاصر منذ ما يزيد عن 14 عاماً.

المجتمع والحياة

-تعمل لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطيّ بحلب على تجهيز الكوادر التّعليميّة وتأمين مستلزماتهم إلى جانب العمل على افتتاح مدرستين لتوزيع الطلّاب ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا مع استقبال العام الدراسيّ الجديد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA