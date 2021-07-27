مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-7-2021

أكد الشيخ محمد القادري أن كافة الأديان السماوية تحرّم نبش القبور والتعدي على حرمة الميت، وأن الاحتلال التركي ومرتزقته يخفون انتهاكاتهم وجرائمهم تحت مسمى الإسلام، مشدداً على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف أكثر صرامة إزاء جرائم تركيا في مدينة عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

تاريخ مؤلم وحاضر مليء بالأمل، مواطن من أهالي بلدة تل حاصل يعيد تفاصيل ذكرى مجزرة مروعة، ارتكبتها المجموعات المرتزقة بحق الكرد في بلدتي تل حاصل وتل عران، بعد أن أفسحت قوات الحكومة السورية المجال أمام المجموعات المرتزقة حينها. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب العرب والكرد المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأكد أكبر مكونين في شمال وشرق سوريا أن الإدارة الذاتية حققت المساواة بين مكونات المنطقة وحافظت على وحدة البلاد ضد مخططات التقسيم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت أن السياسات التي تمارس على مقاطعة الشهباء وبالتحديد على ناحية تل رفعت من قبل العديد من الأطراف هدفها إفراغ مقاومة الأهالي وإبعادهم عن تحقيق مرادهم بتحرير عفرين، وأكد أن تلك المخططات والسياسات ستفشل بمقاومة الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

سواد تام ... وغبار يغطي المكان، فرحان وعبدالله فقدا السمع والدماء تسيل من جسدهم المملوء بالشظايا و دون أن يعلموا كيف حصل ذلك، ناجون من هجوم داعش يسردون حالتهم وهم يعودون إلى الحياة من جديد، وكيف فازوا في تلك المواجهة المصيرية المحتمة مع الموت. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال شيخ عشيرة السبخة محمد تركي السوعان إن الإدارة الذاتية استطاعت تقديم الكثير في مختلف المجالات، وهي مشروع وطني بامتياز وتمثل الخلاص بالنسبة للأزمة السورية. كما أدان تصريحات وزارة الخارجية السورية التي اعتبرت أن الإدارة الذاتية هي مشروع انفصالي وتضعف سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو أن زيارة وزير الداخلية التركي للمناطق المحتلة هي لشرعنة الاحتلال التركي للمناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا، وأنها آخر فصل من فصول التغيير الديمغرافي وقضم الأراضي السورية من قبل دولة الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

استنكر عضو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في تل تمر اختطاف ممثليهم معتبراً أن عملية الاختطاف تمت بأيدي الميت التركي. وقال إن ما يفعله الحزب الديمقراطي أعاد إلى الأذهان ما تفعله الدول الحاكمة بأبناء الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

أكد أعضاء حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات بأن على الكرد عدم نأي بالنفس عن الحرب التي تخوضها الكريلا في جبال كردستان، وأوضحوا بأن تشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان مخطط عالمي هدفه كسر إرادة الكرد وإبادتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA