مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-سخّرت الاستخبارات التركية الـ MIT كافة إمكاناتها لزعزعة أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا، عبر سبل مختلفة كإغواء أبناء المنطقة بالأموال وابتزازهم للقيام بهجمات وعمليات اغتيال، وضرب المنشآت الحيوية في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-مضت 4 أعوام على التفجير الذي استهدف الحي الغربي في مدينة قامشلو، لكن الأيام حملت معها ذكريات مؤلمة خلّدت في أذهان أبناء المدينة، منهم من فقد عائلته بالكامل ويعيش مع جراح عميقة في نفسه، ومنهم من يعيش مع جراح لا زالت آثارها محفورة على وجهه. (مرفق بالصور والفيديو).

-أبدى السائقون الذين يرتادون الطريق الدولي M4 تخوفهم أثناء عبورهم عليه في ظل الاعتداءات المتكررة من النقاط التركية المحاذية له، وطالبوا المجتمع الدولي والضامن الروسي بإدانة هذه الاعتداءات وتأمين الطريق. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-شهدت بلدة تل حاصل وناحية تل عران في الأيام 27-28-29 من شهر تموز 2013 معارك ومجزرة على يد مرتزقة جبهة النصرة والفصائل الموالية لها، راح ضحيتها ما يقارب 50 مدنيًّا. (مرفق بالصور).

سياسة

-أصبح أردوغان محتارًا بين عقله ولسانه، نتيجة اعترافاته بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تحويل كاتدرائية آيا صوفيا إلى مسجد، وتصريحه أن الناجين من مجزرة سيفو هم من "بقايا السيف"، فيبقى السؤال هنا؟ إذا كان حزب العدالة والتنمية لا يعترف بارتكابه أية مذبحة، فما مصدر عبارة " بقايا السيف"؟(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يرى مراقبون أن زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية، مارك ميلي، إلى إسرائيل مرتبط بالتطورات الأخيرة في المنطقة وبالتحديد مع إيران وحزب الله وسوريا، وهي بذلك، يمكن أن تشكل مؤشرًا لأحداثٍ قادمة. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-أكّد الرئيس المشترك لهيئة الصحّة لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى على ضرورة أن يتخذ كل شخص تدابيره الشخصية للوقاية من هذا الفيروس، كما أكّد عدد من الأهالي التزامهم بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية بخصوص تدابير الوقاية. (مرفق بالصور والفيديو).

-غلاء وتفاوت أسعار المواشي واحتكار التجّار مع اقتراب عيد الأضحى يسبّب حالة من الركود وتراجع حركة الشراء في سوق الحدّادية في ناحية الشّدادي، ويمنع المواطنين من شراء الأضاحي. (مرفق بالصور والفيديو).

-يسعى المشرفون على مشروع طعانة الزراعي في مقاطعة الشهباء، إلى إمداد السوق المحلية بأنواع من الخضروات، في ظل ما تتعرض له المقاطعة من حصار خانق من قبل الحكومة السورية والاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA