مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-6-2021

- يشيع أهالي ديرك جثمان الشهيدة شرفين عبد الصمد إلى مثواها الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك، الساعة 17:00.(مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر أهالي وعوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه 12 شهيداً استشهدوا في شهر حزيران، الساعة10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- استهجن إداريون في مقاطعة الشهباء الدعوة الأخيرة التي وجهها رئيس ائتلاف المرتزقة، نصر الحريري، إلى رئيس الدولة التركية الفاشية رجب طيب أردوغان لاحتلال منبج وتل رفعت، وأكدوا أن أهالي المنطقة سيواجهون أي محاولة احتلال من قبل الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أعرب أعضاء مجلس مقاطعة عفرين عن استنكارهم لاستمرار العزلة المشددة بحق القائد أوجلان، وصمت المنظمات الإنسانية عن الخطر المحدق بحياة آلاف المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار رئيس اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، وليد بكر، إلى أن الدولة التركية تحاول إبادة الكرد بيد الكرد، وقال "نحن المثقفون والشعب الكردي عامة، نرفض اندلاع حرب كهذه".(مرفق بالصور والفيديو).

- استهجن شيوخ عشائر عربية سورية تصريحات نصر الحريري الأخيرة، وأشاروا إلى أن هذا الائتلاف هو الواجهة الرئيسة للمرتزقة الذين ساندوا تركيا في احتلال عفرين ورأس العين وتل أبيض، مؤكدين دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية في وجه أي خطر يهدد المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظم مؤتمر ستار في مدينة قامشلو محاضرة، ضمن سلسلة من الفعاليات المزمعة عقدها بخصوص الشهيدة زيلان، في بلدة كرباوي بمقاطعة قامشلو، الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قالت مسؤولة المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في منبج منى المخلف بأن ارتهان الائتلاف الوطني للدولة التركية مكّن تركيا من إفراغ الثورة من مضمونها الحقيقي، مؤكدة بأنه عن طريق الائتلاف استطاعت تركيا شرعنة احتلالها للمناطق السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- تُشَكِّل الذهنية والسلوكيات الاجتماعية المتشكلة حول المرأة والأسرة مشكلة تساوي في ثقلها ما عليه مشكلة الدولة بأقل تقدير. الدولة في الأعلى والأسرة في الأسفل، وكلاهما يشكلان تكاملًا جدليًّا أشبه بثنائية الجنة والسعير. (مرفق بالصور).

العالم

- شهدت إدلب خلال الأسبوع الماضي تصعيداً بين دمشق والاحتلال التركي، وذلك على وقع اللقاءات الدولية، فيما هددت أوروبا بمعاقبة معرقلي الاستقرار في ليبيا، في حين قال مراقبون إن فوز الرئيس الإيراني الجديد رئيسي في الانتخابات زاد من سيطرة المؤسسة الدينية على مفاصل البلاد. (مرفق بالصور).

ملفّ

- يعقد التحالف الدولي خلال الأيام المقبلة اجتماعاً لمناقشة الحرب على داعش وعلى هامش ذلك تعقد المجموعة الدولية المصغرة اجتماعاً بشأن سوريا والتي من المتوقع أن تركز على موضوع المعابر، فماذا سيناقش هاذان الاجتماعان وما هو المتوقع؟(مرفق بالصور والفيديو).

- تعرض القطاع الزراعي في غزة لخسائر كبيرة خلال الحرب الأخيرة. تضاعفت هذه الخسائر بعد الحرب، مع استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي وغياب أي تعويضات لمزارعي القطاع الذين يعيشون أوضاعاً صعبة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- تعتبر منطقة قرية ليلان الأثرية أحد أقدم وأهم المعالم الأثرية في العالم وفي منطقة ميزوبوتاميا، حيث سكنها الأكاديون والخوريون والآموريون، ويعود تاريخها إلى الألف السادس قبل الميلاد وكانت عاصمة الملك شمشي آدد ابن حمورابي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA