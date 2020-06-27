مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-6-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

شجب أبناء قامشلو الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وأوضحوا أن تركيا تحاول احتلال المزيد من الأراضي السورية، وشددوا على ضرورة رص الصفوف مؤكدين أن من يدافع ينتصر لا محالة. (بالصور والفيديو).

شجب أبناء قامشلو الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وأوضحوا أن تركيا تحاول احتلال المزيد من الأراضي السورية، وشددوا على ضرورة رص الصفوف مؤكدين أن من يدافع ينتصر لا محالة. (بالصور والفيديو).

شجب أبناء قامشلو الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وأوضحوا أن تركيا تحاول احتلال المزيد من الأراضي السورية، وشددوا على ضرورة رص الصفوف مؤكدين أن من يدافع ينتصر لا محالة. (بالصور والفيديو).

تصدر الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا بيانا بصدد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بعد تعمد تركيا خفض الوارد المائي إلى الأراضي السورية وذلك في سد تشرين الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

تصدر الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا بيانا بصدد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بعد تعمد تركيا خفض الوارد المائي إلى الأراضي السورية وذلك في سد تشرين الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

تصدر الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا بيانا بصدد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بعد تعمد تركيا خفض الوارد المائي إلى الأراضي السورية وذلك في سد تشرين الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية مرعي الشبلي إنّ فرض التداول بالليرة التركية في المناطق المحتلة يأتي في خانة سياسة تتريك المنطقة، وأشار إلى أنّه يجب على الجميع تحمّل مسؤولية صون الهوية السورية في وجه القوى المحتلّة، ومنع تكرار نكسات التّاريخ. (بالصور والفيديو).

أوضح ماهر التمران أن سياسة النظام الإقصائية وعدم الانفتاح على مشروع الإدارة الذاتية هو ماسبب بانزلاق سوريا إلى العقوبات الاقتصادية" قيصر"، مشككاً بأن مزاعم ضخ الليرة التركية في المناطق المحتلة يصب في مصلحة أهلها، مثنياً على حزمة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الذاتية لإضعاف هذه العقوبات.

إن عدم فتح معبر تل كوجر على الحدود السورية العراقية، يدفع بالواقع الإنساني والصحي في شمال وشرق سوريا إلى التفاقم، في وقت تفرض فيه الولايات المتحدت الأمريكية قانون عقوبات قيصر, لا سيما مع بقاء التصريحات الأمريكية حول عدم تأثر مناطق الإدارة الذاتية بالقانون المفروض، تصريحات إعلامية دون تنفيذ ينعكس على الواقع.