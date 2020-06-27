مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-6-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا
- يستذكر أهالي ديرك استشهاد الشهيدة زيلان وذلك في تمام الساعة 09:00 في مركز دجلة للثقافة والفن. (مرفق بالصور والفيديو).
- تصدر الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا بيانا بصدد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بعد تعمد تركيا خفض الوارد المائي إلى الأراضي السورية وذلك في سد تشرين الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).
- ينظم أهالي مقاطعة الحسكة وقفة احتجاجية أمام مقر قوات التحالف الدولي أمام مقر قوات التحالف الدولي على طريق حسكة تل تمر (السد), تنديداً بهجمات الاحتلال التركي، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).
- يتظاهر مهجرو مخيم واشوكاني تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع وباشور، الساعة ١٧:٠٠، مرفق (بالصور والفيديو).
- يتظاهر أهالي ناحية الشدادي تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة، ١٠:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).
- شجب أبناء قامشلو الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وأوضحوا أن تركيا تحاول احتلال المزيد من الأراضي السورية، وشددوا على ضرورة رص الصفوف مؤكدين أن من يدافع ينتصر لا محالة. (بالصور والفيديو).
سياسة
- قال عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية مرعي الشبلي إنّ فرض التداول بالليرة التركية في المناطق المحتلة يأتي في خانة سياسة تتريك المنطقة، وأشار إلى أنّه يجب على الجميع تحمّل مسؤولية صون الهوية السورية في وجه القوى المحتلّة، ومنع تكرار نكسات التّاريخ. (بالصور والفيديو).
- أوضح ماهر التمران أن سياسة النظام الإقصائية وعدم الانفتاح على مشروع الإدارة الذاتية هو ماسبب بانزلاق سوريا إلى العقوبات الاقتصادية" قيصر"، مشككاً بأن مزاعم ضخ الليرة التركية في المناطق المحتلة يصب في مصلحة أهلها، مثنياً على حزمة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الذاتية لإضعاف هذه العقوبات.
- إن عدم فتح معبر تل كوجر على الحدود السورية العراقية، يدفع بالواقع الإنساني والصحي في شمال وشرق سوريا إلى التفاقم، في وقت تفرض فيه الولايات المتحدت الأمريكية قانون عقوبات قيصر, لا سيما مع بقاء التصريحات الأمريكية حول عدم تأثر مناطق الإدارة الذاتية بالقانون المفروض، تصريحات إعلامية دون تنفيذ ينعكس على الواقع.
- شدد حزب سوريا المستقبل على ضرورة لعب الأحزاب السياسية السورية دورها في فضح الجرائم والسياسات التركية الهادفة إلى تمزيق النسيج السوري، وتحويل المنطقة إلى منطقة صراعات داخلية، وأوضح أن تركيا تتخوف من النظام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.
الشرق الأوسط
- أشار اللواء في الجيش المصري محمد الغباشى أنه يجب على شعوب المنطقة معرفة حقيقة أطماع الدولة التركية في الشرق الأوسط، وقال "إن ما يحدث من احتلال واعتقال في المناطق الكردية بسوريا يجب أن يلقى اهتمامًا عربيًا لأن غض البصر عن هذه المواقف يزيد أردوغان وعصابته في التمادي والتطاول".
المرأة
- دعت عضوة هيئة إدارة REPAK نساء العالم إلى مساندة ثورة المرأة في روج آفا، وقالت إن تركيا تنتهج سياسة الاحتلال وتريد توسيعها. (بالصور والفيديو).
- تسعى عضوات اتحاد المثقفين في مقاطعة عفرين إلى خلق شخصية جديدة للمرأة العفرينية لتكون صاحبة رأي وتمتلك خلفية ثقافية تمكنها من المشاركة في كافة مجالات. (بالصور والفيديو).
الثقافة والفن
- يسعى الفنّان المبدع إلى إحياء التّراث والفنّ الأصيل الذي يعتبر هوية الشعوب، فالفنّان هو الأكثر قدرة على تفسير الأحداث والحقائق ورؤية الحلول للمشاكل، ويلعب دوراً طليعيّاً في الثورات. (بالصور والفيديو).
ANHA