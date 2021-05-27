مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-5-2021

- يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد ماهر العضو في صفوف القوات الخاصّة، في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو، الساعة ١٠:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

- يلقي المجلس المدني للخط الغربيّ في مدينة منبج بياناً إلى الرأي العام حول حبس دولة الاحتلال التركيّة لمياه نهر الفرات, الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

- بات المرتزقة السوريون سلاح أردوغان الخارجي، بتواطؤ بعض دول العالم، وبذلك شوّه صورة الشعب السوري في الوطن العربي والشرق الأوسط والعالم، وأصبح مصطلح المرتزقة ملاصقًا لكلمة السوريين وسوريا في محرك الغوغل. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم منظمة مبادرة دفاع الحقوقية ومنظّمة كفاح من أجل الإنسانية، اجتماعاً تأسيسيّاً لمنبر ضحايا داعش في شمال وشرق سوريا، في صالة عفرين بمدينة قامشلو، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد الرئيس المشترك لاتّحاد إيزيديّي عفرين أنّ الاحتلال التركي دائماً يستهدف الفكر التحرّري الكردي الذي يسعى إلى الانفتاح والتخلّص من الاستبداد، وقال: "الاحتلال يفرغ القرى الإيزيدية من سكّانها الأصليين، ويعمل على التغيير الديمغرافي بطرق عدّة ومنها إسكان عوائل المرتزقة في عفرين وخاصّة في القرى الإيزيديّة".(مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح أهالي حي الشيخ مقصود بحلب أن تشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان هدفه إفشال مشروع الأمة الديمقراطية، مشددين على أن القائد عبد الله أوجلان هو مفتاح حل الأزمات في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

- يستعدّ إقليم الجزيرة لإجراء الامتحانات باللّغة الأم للمرحلتين الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، وذلك في الـ6 من شهر حزيران/ يونيو، وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ بداية الثورة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تصاعد كفاح المرأة الكردية المقاومة مع استشهاد بيريفان وسلافا أولى شهيدات وحدات حماية المرأة، ما جعلهن أيقونة ثورة روج آفا التي عرفت بثورة المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال السياسي مسلم عبّاس إنّ الدولة التركية تشنّ هجماتها على أراضي جنوب كردستان، أمام أنظار حكومة الإقليم، فإنّ دلّ ذلك فإنّه يدلّ على أنّهم شركاء في هذه الهجمات، مطالباً جميع القوى الكردية أن تدعم أبناء شعبها، وأن تعمل من أجل القضية الكردية، لأنّ تحقيق الوحدة الوطنية مشروط بوحدة الأحزاب الكردية، بعيداً عن مصالحها وأجنداتها التي لا تخدم سوى ذاتها. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تواصل دولة الاحتلال التركي اتباع سياسة التغيير الديمغرافي الممنهجة في المناطق المحتلة على كافة الأصعدة، وتسعى لفصل الشمال السوري عن الأراضي السورية وضمها إلى تركيا، وذلك عبر بناء سلسلة من المجمعات الاستيطانية في مناطق احتلالها عامة وعفرين بشكل خاص. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- نصحت طبيبة مختصة بأمراض الأطفال الأهالي بضرورة الاهتمام بنظافة أطفالهم بشكل خاص خلال فترة تقلبات درجات الحرارة لوقايتهم من الإصابة بالأمراض المعوية. (مرفق بالصور والفيديو).

- بدأ فوج الإطفاء في ديرك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لاستقبال موسم الحصاد للعام الزراعي الحالي عبر توزيع سيارات الإطفاء على عدد من النقاط في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA