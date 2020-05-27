مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تواصل تركيا والمجموعات المرتزقة التابعة لها ارتكاب شتّى أنواع الانتهاكات بحقّ مناطق شمال وشرق سوريا، من قتل ونهب وتغيير ديمغرافيّ وإحراق للمحاصيل وقطع للمياه، في حين لا جهات أو أصوات تطالب تركيا بإيقاف ما تقوم به على الرّغم من أنّها تنافي القانون الدوليّ، حسبما يقول حقوقيّون. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-حذّر الكاتب السياسيّ والإعلامي جميل رشيد، من عمليّات تتريك تطال المناطق العربية والكردية الخاضعة للاحتلال التركي في سوريا، ودعا الحكومة السوريّة للتحرّك ضدّ المخطّطات التركية في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أجبر حظر التجوال العاملات على القيام بأعمالهنّ في المنزل، مستغلّات أوقات فراغهنّ بالقيام بتدريبات شخصية لأنفسهنّ، بحيث ما كُنّ ينجزنه في مراكز العمل استطعنَ إنجازه في المنزل أيضاً. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-خمسون عاماً وهي تسعى لتخفيف ألم مرضى الشّقيقة، حيث ورثت المهنة من والدها، وسعت في عمل إنسانيّ إلى مساعدة المرضى دون مقابل. (مرفق بالصور والفيديو).

-تواجه الغابات والمساحات الحراجية في مقاطعة كوباني خطر الحرائق والانتهاكات من رعي جائر وقطع للأشجار، في حين تخطّط الإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات للقيام بخطوات عدّة من شأنها الحفاظ على هذه المساحات الخضراء. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA