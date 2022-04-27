مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-4-2022

-تباشر لجان العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وبالتنسيق مع مجلس ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو بإعداد احصاء رسمي لأهالي الناحية والقرى التابعة لها، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو)

-ينظم اتحاد المرأة الشابة مظاهرة في ناحية القناية بريف كوباني الغربي، منددة بالهجمات التركية على شمال شرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع المنطقة الساعة ١٠:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي تنظمها حركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها ليومها الثاني تنديدا بهجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان ومناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-تناقش لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، مسوّدة العقد الاجتماعي، استكمالاً لشرح العقد لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وسيشمل الاجتماع الذي يعد الرابع من نوعه في مقاطعة الحسكة "جميع مجالس وكومينات ومؤسسات ناحية الدرباسية"، وذلك في مركز ناحية الدرباسية، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يواجه السكان في شمال وشرق سوريا خطر التعرض لإبادة جماعية مع تصعيد تركيا من استهدافها للمنطقة وتهديدها بهجوم احتلالي جديد. (مرفق بالصور والفيديو).

ناضل وقاوم إلى أن حقق حلمه وحلم جميع رفاق دربه في قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في إحراز النصر لثورة 19 تموز مرة أخرى، عبر حماية الإنسانية من مرتزقة داعش خلال حملة "مطرقة الشعوب".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكدت سياسيات أن الزيارات المتعاقبة لنيجرفان ومسرور البارزاني إلى تركيا، لا تعتبر معاداة لحركة حرية كردستان فقط، إنما هي جزء من مخطط العثمانية الجديدة التي تبحث عن أساليب لإبادة الكرد وضرب القضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي شمال وشرق سوريا، هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وعلى جنوب كردستان بشراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأكدوا أن هذه الهجمات هي حرب جديدة على الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشنكال، آزاد حسين أن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية الفوضى التي تخلقها في شنكال، وقال: لولا مقاومة الإيزيديين ومشروع الإدارة الذاتية لما رُفع العلم العراقي في القضاء"، بينما أشار إلى أن الإيزيديين لهم تجارب من التاريخ وعلى الحكومة أن تكون على اطلاع على تاريخهم جيداً. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد أعضاء اتحاد المثقفين في الطبقة، على ضرورة ترسيخ ثقافة المقاومة لمجابهة المخططات الخطيرة للدولة التركية المحتلة، في حين أكدوا أن دولة الاحتلال تسعى بشتى السبل إلى إفشال مشروع الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تسببت هجمات دولة الاحتلال التركي على نواحي زركان وعين عيسى وتل تمر، منذ مطلع العام 2022 باستشهاد وجرح 33 طفلاً، ونحو 21 امرأة، بينما أكدت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أن لجان تقصي الحقائق لا تدين تركيا جرائم الاحتلال التركي بشكل مباشر. (مرفق بالصور والفيديو).

تؤكد نساء من مختلف المكونات في حلب أنه لا شيء قادر على تفرقتهن مهما اشتدت عليهن المِحن؛ بل ستقوى وحدتهن وسيصعّدن وتيرة نضالهن في وجه سياسات حكومة دمشق التعسفية، قائلات: "سنتخطى الأزمات والعقبات بتماسكنا ووحدتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أكد المحلل السياسي العراقي صلاح بوشي، إن تركيا جزء من إرادة دولية عدوانية في المنطقة، وتحاول التدخل بشكل سافر في الشأن العراقي، من خلال وجودها العسكري غير الشرعي على الأراضي العراقية، وقال: "تركيا تمثل دور القوي أو بمعنى الفتوة السياسية، وهذا ما لا يقبل به أي عراقي".(مرفق بالصور).

ANHA