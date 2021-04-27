مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-4-2021

- أكد رئيس دائرة الإفتاء في الشدادي، أحمد الأسعد، أن اغتيال الوجيه هايس الجريان محاولة لتأجيج نار الفتنة بين أبناء البلد الواحد، تحقيقًا لأجندات المتربصين بالمنطقة وأمنها من قوى خارجية وأخرى داخلية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح إيزيدو حلب أن قرار الحكومة العراقية بإعدام أربعة شبان إيزيديين هدفه إشعال الفتنة بين عشيرة الشمر والإيزيديين في شنكال، مناشدين جميع أبناء المجتمع الإيزيدي رفض القرار. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- يخرج أهالي منطقة ديرك والكوجرات وبرآف في مظاهرة منددة بالقصف التركي على مناطق الدفاع المشروع، في ساحة آزادي، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي مجلس عوائل الشهداء بياناً حول القصف التركي على مناطق الدفاع المشروع أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في مدينة ديرك، الساعة 10:00، ( مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي مجلس ناحية كركي لكي بياناً إلى الرأي العام حول هجوم الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 11:00( مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تدلي النساء في مجلس عوائل الشهداء بإقليم الفرات بياناً بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي الأخيرة على مناطق الدفاع المشروع، بمركز المجلس في مدينة كوباني، الساعة ١٢:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري جمال شيخ باقي إن الدولة التركية لم تنفذ هجماتها على مناطق الدفاع المشروع بشكل منفرد، وأضاف "على الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية توضيح موقفهما من هذه الهجمات".(مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- عادت "إبادة الأرمن" على يد العثمانيين قبل 106 أعوام إلى الواجهة إثر اعتراف الرئيس الأميركي بأنها إبادة جماعية، فإلى جانب أهمية هذه الخطوة وتداعياتها، هناك جانب أهم يتمثل في أن أهداف تلك الإبادة وأسلوبها يشبه كثيرًا محاولة مماثلة تجري الآن لإبادة الكرد، فهل سيستمر التغاضي العالمي عن الجرائم التركية؟(مرفق بالصور والفيديو).

- أفرزت الحرب التي تدور رحاها في سوريا منذ أكثر من 10 أعوام، العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية وأبرزها التسول والتشرد وشم المواد الكيماوية (الشعلة) والتي تظهر بشكل جلي في مناطق سيطرة حكومة دمشق. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- يدلي اتّحاد الفلّاحين في الرقة بياناً إلى الرأي العام العالمي حول الانتهاكات التركية على حصة سوريا من مياه نهر الفرات، أمام مبنى منظمات المجتمع المدني في الرقة، (مرفق بالصور والفيديو).

- أنذر شيوخ ووجهاء العشائر في الرقة من الكارثة الإنسانية التي بدأت تأخذ ملامحها في حوض الفرات بعد استمرار تركيا بحبس مياه الفرات عن سوريا، مشددين على المجتمع الدولي بالتدخل فورًا وإخضاع تركيا لسلطة القانون الدولي واحترام الاتفاقات الخاصة بتقاسم المياه. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشارت لجنة الزراعة في ناحية قامشلو إلى أن هيئة الاقتصاد والزراعة تطرح خطة سنوية لزراعة الأصناف المتنوعة، ودعت المزارعين لتلافي الزراعة الأحادية. (مرفق بالصور والفيديو).

- نوّه وجهاء في هيئة الأعيان لشمال وشرق سوريا إلى أن التوترات التي تشهدها مدينة قامشلو، ما هي إلا مخططات مشتركة بين حكومة دمشق وتركيا لبث الفتن بين مكونات المنطقة، وضرب إخوة الشعوب، مؤكدين أن غاياتهما لن تتحقق. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA