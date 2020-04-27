مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يرى إعلاميون سوريون في شمال وشرق سوريا أن إجراءات الإدارة الذاتية طيلة 34 يوماً لحماية المنطقة من فيروس كورنا إيجابية، ونوّهوا إلى ثغرات تؤثر سلباً على الواقع المعاش في المنطقة وعلى المدى البعيد، وضرورة التعاون مع الإعلام لتجاوز المرحلة(مرفق بالصور والفيديو).

-دعا أهالي كوباني الأحزاب الكردية إلى التوصل إلى حل للقضايا التي تفرق صفوفها، وبدء حوار سياسي فيما بينها، مشددين على ضرورة توحيد صفوف الكرد لمواجهة التحديات القادمة من الخارج(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح وجيه عشيرة العمريين أنهم يعون ما يهدف إليه الاحتلال التركي ومرتزقته من خطف أحد شيوخ تل أبيض، وقال: "الهدف زعزعة وضرب النسيج الاجتماعي"، وبيّن أن هذه الممارسات لن تعيق تصميمهم وإرادتهم وإيمانهم بمبادئهم ومسيرتهم الأساسية ألا وهو تحقيق السلم الأهلي(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعاني أهالي بلدة تل بيدر من مشكلة الروائح الكريهة الناتجة عن كسر في مجرور الصرف الصحي، وبلدية الشعب تفيد أن حل المشكلة وإصلاح المجرور تأخر بسبب حظر التجوال(مرفق بالصور والفيديو).

-رحب الطلبة وأهالي مناطق شمال وشرق سوريا، باستمرار العملية التعليمة عن بعد لضمان عدم ابتعاد الأطفال عن تعليمهم(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA