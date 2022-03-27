مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-3-2022

ضمن فعاليات ونشاطات أسبوع البطولة، ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD محاضرة لأهالي مدينة الحسكة، في المدينة، ولأهالي بلدة قرمانة في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بمناسبة أسبوع البطولة بتمام الساعة 12 ظهرا. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب سوريا المستقبل في منبج احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتأسيسيه في مدينة منبج. (مرفق بالصور والفيديو).

يقدم المركز الثقافي في مدينة الرقة عرضاً مسرحياً بالتزامن مع اليوم العالمي للمسرح (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ديرك مراسم استذكار 94 من شهداء شباط، في مركز دجلة للثقافة والفن، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح تقدم فرقة الشهيدة هيفي عرضاً مسرحيا تحت عنوان (القائمقام الجديد) وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان. الساعة 13.00 (مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح تقدم فرقة المسرح في حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي وهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، عرضين مسرحيين في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 13.00 (مرفق بالصور والفيديو).

بالتزامن مع أسبوع البطولة تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة في مدينة عامودا، الساعة 12.00، تنطلق المسيرة من ساحة الشهيد جهاد. (مرفق بالفيديو والصور).

اعتبرت شخصيات وطنية أن الشهيد عكيد خلق روحاً بطولية ووطنية، وأوقد شعلة المقاومة المستمرة إلى اليوم لدى الكرد، وصدم العدو وأيقظ الكرد برصاصته الأولى. (مرفق بالفيديو والصور).

أكّد أهالي ناحية تل حميس على أن أفكار القائد عبد الله أوجلان تتماشى مع مطالبهم، وذلك لأنها تضمن حرية الشعوب وكرامتها. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح مواطنون أن الأخوّة التي تربط مكونات شمال وشرق سوريا مكنتها من مواجهة جميع المؤامرات التي حيكت ضد المنطقة، مؤكدين أنها السلاح الأقوى لشعوب الشرق الأوسط في مواجهة السلطوية. (مرفق بالفيديو والصور).

تحليل

بعد احتفال نوروز التاريخي، بدأ أسبوع البطولة القومية أيضاً. لكل عصرٍ أو حتى لكل لحظة تاريخية سواء في التاريخ العالمي بشكلٍ عام أو في التاريخ الكردي بشكلٍ خاص، أبطاله. إلّا أنّ بعض الأبطال يعدّون أبطالاّ لقرون.

العالم

اختتمت الجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية على وقع اختلافات كبيرة بين وفدي ما تسمى "الحكومة" و"المعارضة"، فيما وجهت القاهرة دعوة رسمية إلى كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر لزيارتها خلال الأيام المقبلة.

المرأة

أكدت ناشطات وحقوقيات أن إخراج الاحتلال التركي من الأراضي السورية، خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة السورية، وشددن على ضرورة رفع وتيرة النضال لتحرير كافة النساء في المناطق المحتلة. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA