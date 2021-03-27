مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-3-2021

-تستمرّ خيمة اعتصام مؤتمر ستار المنصوبة في حديقة آري بحي السياحي بمدينة قامشلو ليومها الرابع المطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، الساعة 09:00، (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الدكتور والباحث المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، مصطفى أمين "إن مخيم الهول في ظل تخاذل الدول إجلاء رعاياها، وغياب الدعم للإدارة الذاتية لمحاكمتهم، يشكل خزانًا بشريًّا لداعش وعملياته في المستقبل"، مشيرًا إلى ضرورة تحرك القوى الأمنية للقيام بعمليات أمنية مكثفة، وجمع المعلومات حول قاطنيه، في ظل كل هذا التخاذل. (مرفق بالصور).

-ناشد حنا صومي مسؤول الجمعية الثقافية السريانية في سوريا كافة شعوب المنطقة والمؤمن بفكر القائد عبد الله أوجلان أن يتوجهوا إلى الساحات وإلى أمام مقرات الأمم المتحدة قنصليات دولة الاحتلال التركية في الدول الاوربية بشكلٍ عاجل، قائلاً: "حياة القائد أوجلان في خطر".(مرفق بالصور والفيديو).

-قال عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد خوجة إن: "القائد عبد الله أوجلان حوّل سجن إمرالي إلى أكاديمية علمية، وإن دولة الاحتلال التركي تخشى من خروج معارفه إلى شعوب الشرق الأوسط".(مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أهالي دير الزور المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه صحة القائد عبد الله أوجلان، مؤكدين أن أوجلان ينشر فكرًا ديمقراطيًّا تحرريًّا. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-استغلت تركيا خلال السنوات الماضية موجة ربيع الشعوب لتوسيع هيمنتها في البلدان العربية، وذلك عبر استخدام جماعات الإسلام السياسي والإخوان المسلمين كأدوات، وكانت تونس إحدى هذه البلدان التي طالتها اليد التركية. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-انطلاق فعاليات مهرجان الشهيد يكتا هركول المسرحي الخامس لعام 2021 وذلك على خشبة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يسعى أصحاب المداجن إلى سد حاجة السوق المحلي في إقليم الجزيرة، إلا أن تكاليف التربية لا تزال تشكل عائقًا أمام رفد السوق بلحم الدجاج بأسعار مناسبة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA