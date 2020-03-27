مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضح رئيس الأطباء في مشفى الشعب بمدينة الحسكة, أن البند الأساسي للوقاية من فيروس كورونا هو النظافة والالتزام بالبقاء في المنازل, وأكد أنهم يقومون بعدة إجراءات احترازية في مشفى الشعب للوقاية من هذا الفيروس. (مرفق بالصور والفيديو).

-ناشد المستثنون من قرار حظر التجول في مناطق شمال وشرق سوريا الأهالي لضرورة التقيد بالقرار، وأكدوا أنهم في الخارج من أجل سلامة وخدمة من في الداخل أي في المنازل. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-يشكل وباء كورونا تحدياً للعالم أجمع ويتوجب على الجميع مجابهته، ولكن يجب على العالم أجمع أن يدرك بأن الحداثة الرأسمالية تسبب فظائع أكثر بكثير مما يشكله فيروس كورونا، ويتوجب على الجميع مواجهة النظام الذي هو سبب كل المآسي بحق شعوب الأرض. (مرفق بالصور).

حوار

-كشف موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن تجاهل النظام الإيراني لأزمة فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 10900 شخص داخل 219 مدينة إيرانية، مؤكدًا أن النظام طرد الفِرق الطبية الأجنبية للتستر على الأرقام الحقيقية وإخفاء نقص المعدات الطبية والأدوية التي أصبحت حكراً على المسؤولين في النظام والمحسوبين عليه. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-اجتاحت الديدان أراضٍ زراعية في الريف الجنوبي لمدينة كوباني، لتتحطم معنويات المزارعين الآملين في حصاد موسم استثنائي في ظل الأمطار الغزيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعت مديرية التموين في مقاطعة كوباني شمالي سوريا، الأهالي لتقديم شكاويهم على الفور بحق أصحاب المحال والتّجار المستغلين للأوضاع الراهنة في رفع أسعار السلع والمواد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA