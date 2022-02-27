مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-2-2022

ينظم مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، محاضرة حول الإيكولوجيا، في سياق حملة "بريادة المرأة العودة إلى الإيكولوجيا الاجتماعية"، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات معرض الفن التشكيلي الثالث في صالة الفرات بمدينة كوباني الذي تنظمه هيئة الثقافة والفن في اقليم الفرات، في يومه الثاني، الساعة ١١:٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في مدينة كوباني احتفالية للأطفال من ذوي الاحتياجات في إطار فعاليات 8 آذار. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه مراسم استذكار شهداء شهري كانون الثاني وشباط، في صالة السياحي الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يطلق مؤتمر ستار حملة لتزيين شوارع مدينة ديرك استعداداً لاحتفالات يوم المرأة العالمي. الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مكتب المرأة في بلدية الشعب في قامشلو مسابقة بالدراجات الهوائية، في إطار فعاليات يوم المرأة العالمي. يبدأ السباق في دوار مشتنور وينتهي في سوق المرأة. الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

شددت نساء يقطنّ قرى حدودية مع دولة الاحتلال التركي على اتباع سبل الحماية الذاتية، وأكدن على مواصلة النضال ضد الفاشية ودعم القوات العسكرية في مواجهة كافة المخاطر المحدقة بالمنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

دعمت الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا المبادرة الشعبية المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من 'قائمة الإرهاب' وأكدت أن "أساس نضال حزب العمال الكردستاني هو لحقوق الشعوب".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أصبحت سوريا "رهينة" الأزمة الأوكرانية وما سينتج عنها من تغيرات عسكرية وسياسية، في حين تشهد العلاقات بين السعودية وقبرص تطوراً ملحوظاً على وقع تأرجح فرص تطبيع العلاقات السعودية - التركية.

تقرير

يسعى مرتزقة تحرير الشام إلى تغيير نظرة الرأي العام حيالها، من خلال اللعب بملف المرتزقة الأجانب القاطنين في مناطق نفوذها، في خطوة يعزوها الباحث المختص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، إلى نية المرتزقة تحسين صورتها وإظهار نفسها كمعارضة معتدلة ووجود خريطة جديدة ترسمها الدول الداعمة لها من بينها تركيا، مؤكداً أنه لا اختلاف بين "تحرير الشام" و"القاعدة".

المجتمع والحياة

يجوب الشاب مؤمن أبو ريدة أسواق غزة الشعبية، بين الحين والآخر، لجمع قطع خردة. ليحولها في ورشته الصغيرة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى كراسي متحركة، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تجاوز قلة الإمكانات وعدم وفرة الوسائل في غزة.

طالب مزارعو الرقة والطبقة ودير الزور الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدعمهم بالأسمدة والمحروقات لضمان نجاح الموسم الشتوي بشكل عام والقمح بشكل خاص، مؤكدين أن أملهم أصبح على الزراعة المروية بعد شح الأمطار الذي سيفشل الزراعة البعلية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA