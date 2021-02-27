مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-2-2021

-يحتفل اهالي ناحية تل حميس بمناسبة مرور ٦ أعوام على تحرير الناحية من يد مرتزقة، الساعة 11:00 مرفق (بالصور والفيديو).

خلعت ناحية تل حميس ثوبها الأسود ولبست ثوبًا ناصع البياض، في 27 شباط عام 2015 على يد وحدات حماية الشعب والمرأة، والنصر على مرتزقة داعش الذي هجّر سكانها لـ 3 أعوام متتالية، وعاث بممتلكاتهم فسادًا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار المحامي حمزة ملكي بأنه بعد الاعترافات التي تمت بخصوص مجزرة باريس، يجب على الدول الأوربية ان يفتحوا ملف هذه المجزرة من جديد، والكشف عن مرتكبيها، وقال "هذه المجزرة ارتكبت بحق الممثلين السياسيين للشعب الكردي وهو هجوم إرهابي".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-شكك الرئيس المشترك لمقاطعة كري سبي حميد العبد بدور الضامن الروسي كمراقب لوقف إطلاق النار في عين عيسى، مؤكدًا أنه يحابي المحتل التركي في قصفه المستمر لناحية عين عيسى وريفها للضغط على قوات سوريا الديمقراطية وتحقيق مصالح سياسية وعسكرية على الأراضي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّدت مسؤولة المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوريّ منى الخلف، بأنّ اجتماعات آستانا لا يمكن أن تحقّق أي نجاح يفيد الشّعب السوريّ لعدم احتوائها كافّة الشّرائح السّورية، كما أنّها لم تجلب سوى المآسي للشّعب السوريّ. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي للمرأة ينظم مؤتمر ستار في مخيم نوروز بمنطقة ديرك سلسلة محاضرات واحتفالية، وذلك في الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قالت الرّئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين زلوخ بكر، إنّ الدول السلطوية تخشى من فكر القائد عبد الله أوجلان؛ لأنّ فكره سينهي مخطّطاتهم الرّأسمالية التي يريدون تطبيقها في الشّرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي وعضو مجلس البيت الإيزيدي الإيزيديين للاستعداد لأي هجوم تركي على شنكال، مع استمرار تركيا في مخططاتها الهدافة إلى اجتتاث الشعوب الأصيلة من المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-شدد أهالي شمال وشرق سوريا على أهمية دور الأسرة في حماية المجتمع من الظواهر السلبية، وفي مقدمتها تعاطي المواد المخدرة، وأكدوا ضرورة تكامل دور الأسرة وقوى الأمن الداخلي في مكافحة المخدرات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA