مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-12-2021

ـ لليوم الـ84 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي مدينة قامشلو في مسيرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهدافه للمدنيين، وذلك في بلدة كرباوي في تمام الساعة الـ 12:00.(مرفق بالصور والفيديو)

- تنظم قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، المؤتمر الصحفي السنوي، وذلك في مبنى القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي شمال وشرق سوريا في مدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ11:00.(مرفق بالصور والفيديو).

- يشيع أهالي كوباني جثامين شهداء القصف التركي الأخير الذي استهدف المدينة وذلك في مزار الشهيدة دجلة الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد مسيحيون في شمال وشرق سوريا أنهم ضد ممارسات دولة الاحتلال التركي التي تتعدى على جميع مكونات المنطقة على اختلاف أديانها وقومياتها، وعبروا عن موقفهم الرافض للاحتلال " نحن ضد الاحتلال التركي قلباً وقالباً".(مرفق بالصور والفيديو).

- شددت أسر الشهداء على ضرورة إجلاء أسر مرتزقة داعش عن شمال وشرق سوريا، لما تشكله مخيماتهم من أعباء على الإدارة الذاتية، مؤكدين ضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة على أراضي شمال وشرق سوريا لمحاكمة المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح أهالي مقاطعة الحسكة أن إغلاق المعابر الحدودية مع شمال وشرق سوريا، مؤامرة من أجل وضع المنطقة تحت الحصار، وإفشال مشروع الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

- لفت مواطنون إلى أن تصاعد حدة الهجمات التركية وارتفاع وتيرتها على شمال وشرق سوريا عقب اجتماع آستانا (17) يكشف بوضوح مساعي القوى الدولية والإقليمية إلى تعميق الأزمة السورية والقضاء على المشروع الديمقراطي. (مرفق بالصور والفيديو).

- ترمي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر معاهد إعداد المدرسين، ووفق برامج ونظم الجامعات الحديثة، إلى بناء قاعدة علمية وتربوية سليمة، للنهوض بجيل واعٍ ومثقف في شمال وشرق سوريا، ويرى فيها الطلبة خطوة مهمة أتاحت لهم فرصة استكمال الدراسة في مراحلها المتقدمة، وسط الاستعداد لافتتاح المعهد الـ 4. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

اعتبرت إداريات في مدينة حلب أن عمليات القتل الممنهجة في السجون التركية سياسة تتبعها الدولة التركية لإخضاع الشعب ومحاولة للترويج بأن مقاومة السجون قد انهارت وضعفت، مؤكدات "إننا على قناعة تامة بأن المعتقلين ورغم العنف المُمارس ضدهم يقاومون، وليتكلم أردوغان كيفما يشاء فرفاقنا لا يستسلمون له". (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

شهد العام 2021 بداية أفول القطب الواحد، وبروز عالم متعدد الأقطاب تتقاسمه الولايات المتحدة وروسيا والصين، أما عربياً فكانت حالة اللا سلم واللا حرب هي السائدة، وإقليمياً زادت حدة الخطاب الإسرائيلي المعادي لإيران، في الوقت الذي تسعى فيه الدول العظمى إلى العودة للاتفاق النووي. (مرفق بالصور).

كردستان

قال مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة، هاني سليمان، إن استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد حزب العمال الكردستاني يعتبر تعمداً للتصفية العرقية وتحدياً للنظام الدولي، لافتاً إلى ضرورة رفع اسم الحزب من "لائحة الإرهاب" لأنه يدافع عن الكرد. (مرفق بالصور).

ANHA