مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-11-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- إحصائيات وأعداد بين المتقاربة والمتفاوتة تصرح بها حكومة دمشق حول الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بينما الواقع يفرض نفسه ليبرهن عدم صحة الأرقام والإحصائيات الرسمية.(مرفق بالصور والفيديو).

- يواصل مكتب الصحّة (قسم المخبر) في بلدية الشّعب بالرقّة إجراء الفحوصات المخبرية لحماية الصحّة العامة للسّكّان, بينما يعمل مكتب البيئة بمجلس الرقّة المدنيّ على افتتاح مخبر بيئيّ بهدف الحدّ من التلوّث.(مرفق بالصور والفيديو).

- ربط أعضاء في حزب الاتحاد الديمقراطي وشخصيات التقت القائد، عبد الله أوجلان، العزلة المشددة برغبة قوى الهيمنة العالمية في إبقاء الوضع المتأزم في منطقة الشرق الأوسط قائماً.(مرفق بالصور والفيديو).

- يسعى مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات إلى افتتاح أكاديميتين تعليميتين في مدينة كوباني تحملان اسم "الشهيدة أمكيهان" الشهر المقبل، كخطوة منه لدعم أبناء الشهداء، وهذه الخطوة تعد الأولى في مناطق شمال وشرق سوريا.(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- في الذكرى الـ 43 لانطلاق حزب العمال الكردستاني أصبح الحزب بارقة أمل لدى الشعب الكردي وشعوب المنطقة في تحقيق حلمها وتقرير مصيرها من الدول المحتلة والعيش على أرضها التاريخية.(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قال الكاتب خليل جمال إن حزب العمال الكردستاني، وهو يدخل عامه الـ 43، يواجه هجمات دولية، وإن الشعب الكردي يدرك أن حزب العمال الكردستاني هو الضامن لتحقيق الديمقراطية لشعوب الشرق الأوسط والعالم، وهو الذي يقود طليعة النضال من أجل الحرية.(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- أثار تمرير قانون الاقتراض الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي في الثاني عشر من تشرين الثاني من العام الجاري، والذي اشترطت فيه بغداد تسليم واردات 480 ألف برميل يومياً إلى الحكومة الاتحادية استياءً لدى حكومة إقليم كردستان، وخاصة الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال مدير مركز سلمان - زايد للدراسات، هشام البقلي، إن أردوغان فشل في إدارة البلاد داخلياً، وتوقع أن يسقط النظام التركي خلال السنوات الخمس القادمة.(مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمقاطعة عفرين المحتلة، بكر علو، "دولة روسيا لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بممارسة ضغوط على دمشق للتخلي عن فرض الحصار على المُهجّرين في مقاطعة الشهباء".(مرفق بالصور والفيديو).

- لفت ثابت الجوهر إلى أن المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات سيُسهم في تقوية الإدارة الذاتية، والتوجه نحو الاعتراف بها في سوريا.(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- قال الباحث الأمريكي، مايكل روبن، إن ترامب حاول استغلال مشاعر الأمريكيين عبر خطة الانسحاب "غير الاستراتيجية"، وأشار إلى أن تكاليفها ستكون باهظة، وخصوصًا فيما يتعلق بثقة الحلفاء، وأوضح أن جيفري حاول من خلال تصريحاته حث ترامب على الانسحاب من سوريا خدمة لتركيا.(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA