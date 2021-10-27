مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-10-2021

-يخرج أهالي منبج في مظاهرة استنكارا لاعتداءات الاحتلال التركي على مدينة كوباني, الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا في مظاهرة، منددة بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، ومطالبة بالحظر الجوي على المنطقة، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

-ستعقد هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مؤتمرا صحفيا، بخصوص طريق أبيض أبيض، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD أن جيش الاحتلال التركي يلجأ لاستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والغازات السامة في كل مرة يتلقى فيها ضربات موجعة من قبل مقاومة الكريلا، واستخدمها ضد مقاومة أهالي عفرين قبيل احتلالها. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر ذوو شهداءٍ من الرقة ومنبج هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق وسوريا، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح تجاهها، مؤكدين استعدادهم لبذل المزيد من التضحيات لسد الطريق في وجه الدولة التركية الطامعة باحتلال المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تشير المعطيات في المشهد السوري بشكل يومي إلى تحول المناطق السورية المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي إلى مفرخة لمرتزقة داعش، وآخرها تحييد القيادي في ما يسمى "مجلس الشورى" لمرتزقة داعش صباحي الإبراهيم المصلح المكنى بـ "أبو حمزة الشحيل" في قرية العدوانية بريف سريه كانيه المحتلة. (مرفق بالصور).

حوار

أكدت أمينة أوسي أن الإدارة الذاتية تعوّل على مقاومة مكونات المنطقة وقواتها العسكرية لصد الهجمات التركية، ودعت كافة أطياف وشرائح المنطقة للتكاتف مع القوات العسكرية للتصدي لأي هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

قالت الإعلامية وعضوة منظمة Embrace women""الأميركية، إن المرأة هي المستهدفة والضحية الأولى للحروب، معتبرة انتهاكات تركيا بحق المرأة في المناطق المحتلة في سوريا جريمة ترقى إلى إبادة جماعية تستدعي المحاسبة الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مشاركات في حملة حان وقت الحرية أن قضية القائد عبد الله أوجلان قضية شعب وقضية تحررية لجميع شعوب المنطقة، وشددن على ضرورة تصعيد النضال. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج أن افتتاح مكتب يشرعن فيه تعدد الزوجات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في إعزاز السورية المحتلة ليس سوى تطلع لاستعباد المرأة، واتخاذها كسلعة للبيع والشراء وفق حاجتهم، مؤكدا أن النساء سيكملن مسيرتهن النضالية ضد الذهنية الذكورية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

بمزيج ثقافي يدمج اللغات الأرمنية والتركمانية والسريانية والشركسية والعربية والكردية، يستمر العمل لإطلاق أول عمل غنائي يجمع فلكلور مكونات شمال وشرق سوريا بطاقم عمل يصل لأكثر من 125 عازفاً وراقصاً ومدرباً. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA