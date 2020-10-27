مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جلسة حوارية في مدينة منبج تحت عنوان "الانتهاكات التركية ومقاومة المرأة في وجه الاحتلال التركي", الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصف عدد من مشايخ مدينة حلب مشروع الإدارة الذّاتيّة بالنّوعي الّذي سيغيّر واقع الاستبداد إلى الحرية، كما ونبّهوا إلى ضرورة التكاتف ودرء الفتن للمحافظة على الأمن والسلم وإفشال مخطّطات الأعداء. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشاد إداريون في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خلال زيارة إلى مقاطعة الشهباء، بالتنوع الثقافي لمكونات شمال وشرق سوريا، مؤكدين "هذا دليل على أن جميع المكونات متشبثون بثقافتهم ويرفضون القوى التي تحتل مناطقهم".(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-بعد أن أنهى ملا مصطفى حركة الكفاح المسلح التجأ مع أبنائه وقادته إلى إيران، حيث كان الشاه محمد رضا البهلوي قد هيأ مئة مسكن لهم سلفًا في منطقة كرج القريبة من إيران. (مرفق بالصور).

سياسة

-أوضح غريب حسو بأن الاتفاق المبرم بين بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني هو اتفاق بين بغداد وعائلة البرزاني، ولن يدفع ثمنه الإيزيديون وحدهم بل الكرد برمتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-دعت النساء السياسيات الجهات المعنية لتشكيل لجنة لزيارة مناطق شمال شرق سوريا والمناطق المحتلة، للاطلاع وتوثيق جرائم الحرب التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها بحق الشعوب والنساء، وأشرن بأن تركيا تتجاوز كل ما هو قانوني وحقوقي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-ما زال الحضور التركي في المخيمات الفلسطينية في لبنان لا يرقى إلى مستوى الحالة الشعبية، لكن يتضح لأيّ مراقب أنّ هناك محاولاتٍ حثيثة لمراكمة حضور مرئيّ من خلال أشخاص مؤثرين، خصوصاً خطباء المساجد. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-ارتفعت نسبة الإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل متسارع، ويعلّل المعنيون بأن السبب يعود لانخفاض في درجات الحرارة، وبالتالي بقاء الفيروس مدّة أطول في الجو، وعدم التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية، وأكدت هيئة الصحة بأنها بصدد اتخاذ عدّة تدابير وقائية في الأيام القادمة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA