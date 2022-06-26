مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26 – 6 – 2022

تنظم نساء الاحزاب السياسية في مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية تحت عنوان "مآلات التهديدات التركية لاحتلال الاراضي السورية"، وذلك في قاعة الاجتماعات لمجلس سوريا الديمقراطية في مدينة قامشلو، الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور)

تنظم هيئة الثقافة في مقاطعة قامشلو ولجنة الثقافة في ناحية تل حميس, فعالية ثقافية أدبية فنية، وذلك في حديقة القائد عبدالله أوجلان في ناحية تل حميس، الساعة 18:00. (مرفق بالفيديو والصور)

تنظم حركة المرأة الشابة سلسلة من الفعاليات الرياضية في مقر هيئة الشباب والرياضة في مدينة كوباني ضمن الحملة التي حملت شعار "ضد الخيانة والاحتلال هلم بنا إلى حرب الحرية". الساعة 10.00 صباحاً . (مرفق بالفيديو والصور)

تنظم قوى الأمن الداخلي مؤتمراً صحفياً بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك في مبنى مدرسة ميراف لقيادة المركبات بمدينة قامشلو. الساعة 18.00. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد وجيه عشائر الجوالة الشيخ خالد الحبيب، أن العلاقات الكردية - العربية لها إرث وتاريخ حافل بالتشاركية ومواجهة التحديات، وأشار إلى أن هذه التشاركية ازدادت عبر قتال الكرد والعرب معاً ضد الإرهاب والاستعمار، منوهاً إلى أن الاستعمار لن يُردع إلا بالمقاومة. (مرفق بالفيديو والصور)

يخاف عمر العلي وهو طفل في العاشرة من قصف تركي على مدرسته يقضي عليه وعلى حلمه في أن يكون معلماً، عاكساً بذلك مشاعر آلاف الأطفال الذين حرمهم الاحتلال التركي من إكمال دراستهم. (مرفق بالفيديو والصور)

خلّف تقاعس المجتمع والقوى الدولية عن حل ملف داعش، قنبلة موقوتة متمثلة بمخيم الهول، والتي قد تنفجر في أي لحظة، في وقت يشهد فيه المخيم تزايداً في معدلات القتل، فيما حذر سياسي من تجميع مرتزقة داعش في مكان واحد دون محاكمة، ومن تهرب المجتمعات والقوى الدولية من أداء واجباتها. (مرفق بالفيديو والصور)

حذر نوري محمود من مغبة التهديدات التركية على شمال وشرق سوريا في إحياء داعش من جديد، وقال: "اللافت للانتباه أنه كلما صعّدت تركيا من تهديداتها، ازداد نشاط مرتزقة داعش"، مؤكداً في الوقت نفسه أن مرتزقة داعش يتسللون إلى المنطقة من جبهتين؛ هما المناطق المحتلة تركياً والبادية السورية. (مرفق بالفيديو والصور)

تقرير

تتوصل الممارسات العنصرية بحق اللاجئين السوريين في تركيا، حيث أعلنت الأخيرة أنها ستضع قيوداً على اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها والراغبين بزيارة أسرهم في سورية خلال إجازة عيد الأضحى المقبل، وذلك بالتزامن مع جرائم يومية بحقهم، فما هي الأهداف من ذلك؟

كل الدلالات تشير إلى أن دولة الاحتلال التركي تعمل على قضم الشمال السوري المحتل وضمها إلى أراضيها، من خلال الإسراع في عملية إنشاء المستوطنات وفرض صبغتها على المنطقة.

العالم

حسمت حركة حماس قرارها باستئناف علاقاتها مع حكومة دمشق، بعد عشر سنوات من القطيعة على خلفية انحياز الأولى للجماعات المناهضة لحكومة دمشق، في حين أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنه سيدعم تحالفاً عسكرياً في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

حوار

دعا الكاتب السوري حسان يونس إلى إجراء حوار شامل بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق لتحرير المناطق المحتلة وحل الأزمة السورية ، وحث دمشق على اعتبار الخطر التركي "خطراً وجودياً ومستداماً يمس الجغرافية والديموغرافية السورية".(مرفق بالفيديو والصور)

ANHA