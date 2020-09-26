مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تنظم لجنة الثقافة والفن في مدينة الحسكة اليوم مسيرة داعمة لمقاومة حفتانين، الساعة 16:30. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال رئيس مكتب الأوقاف والإداري في حركة المجتمع الديمقراطي بناحية الشدادي إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، لا يكفي لإيقاف جرائم الاحتلال التركي، وطالب بخطوات عملية وإخراج تركيا من سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قال آلدار خليل إن أحزاب الوحدة الوطنية أبدت استعدادها لتتشارك مقاعدها في الإدارة الذاتية مع المجلس الوطني الكردي قبل إجراء الانتخابات، وعبّر عن خيبة أمله من تحشيدات بيشمركة الديمقراطي الكردستاني على حدود روج آفا، وأكد بأنهم على تواصل مع كافة الأطراف المتدخلة في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح الشيخ مثقال الرجب أنه وعبر الاتفاق الكردي- العربي وباقي المكونات تمكنوا من دحر مرتزقة داعش، وأكد أن توافق الكرد والعرب حافظ ويحافظ على تراب الوطن ضد أي محتل. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا محمد عباس، الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى توضيح أسباب استقدام قواته على الشريط الحدودي وتساءل: "هل توجهون سلاحكم صوبنا أم أن هناك خطرًا يهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أم هناك خطر على الوجود الكردي؟" وأكد أن هذه الخطوة تُهدد مساعي وحدة الصف الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أكد أهالي ديرك أن الهجوم على جزء كردستاني يعدّ اعتداء على الأجزاء الأخرى، والآن باشور كردستان يتعرض للهجمات فواجب على الأجزاء الأخرى الوقوف معها ومساندتها، لأن كردستان جزء لا يتجزأ. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تواصل اليوم فعاليات عروض مهرجان ليلون السينمائي الدولي على خشبة المسرح الذي يقام في مخيمي برخدان وسردم. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أوضح رياضيو إقليم الجزيرة أن الشبيبة هم قوة وإرادة الشعوب، لذلك يجب أن ينضم شبان وشابات المنطقة كافة إلى حملة "لا للاحتلال، الآن وقت حماية قيم الثورة"، لتحقيق أحلام وآمال الشهداء وأهداف ثورة الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA