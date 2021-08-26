مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26 -8-2021

أوضح كل من ليلى إبراهيم ووليد جولي أنه ليس لدى الدولة التركية القوة لمواصلة العزلة بمفردها؛ بل تعتمد على دعم القوى الدولية، مضيفين أن نظام العزلة في إمرالي هو سبب الأزمة في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

"نحلم أن نعود ونسير ونجوب القرية على أقدامنا ونلعب مع أصدقائنا كرة القدم والطميمة"، باتت هذه أكبر أحلام الصديقين مؤيد وعدي بعدما بترت قدماهما نتيجة انفجار لغم من مخلفات المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعيان العشائر في المنطقة الشرقية أن عشائر المنطقة ومكوناتها من العرب والكرد والسريان مستعدون للتصدي للهجمات الإجرامية التي تشنها الدولة التركية على المنطقة، وانتقدوا المواقف الدولية التي تشجع تركيا على مواصلة هجماتها. (مرفق بالصور والفيديو).

تخطى الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء العام الكامل مع ازدياد صعوبة تأمين المواد الأولية والمحروقات، فيما قال الرئيس المشترك للمجلس العام، محمد شيخو، إن حكومة دمشق تصدّر أزمتها للحيين. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب أهالي منبج وناحية صرين المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وأكدوا أنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، ودرب الخلاص للسوريين من الحرب الدموية التي لا تزال تعصف بالبلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي مقاطعة كوباني، خلال اعتصام أمام القاعدة الروسية، على مواصلة المقاومة حتى دحر الاحتلال، منددين بالصمت الروسي حيال الهجمات التركية المتصاعدة في الفترة الأخيرة على مناطق عدة في شمال وشرق سوريا، وقالوا "إن لم تلتزم روسيا بواجباتها حيال شعب المنطقة وتوقف الهجمات وتحقق السلام فلتخرج من مناطقنا".(مرفق بالصور والفيديو).

استنكر القيادي ذيب الأسود استهداف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي سيارته أمام دار الجرحى في قرية هيمو غرب مدينة قامشلو، مبيّناً أن الاعتداء على جرحى الحرب الذي حاربوا ضد داعش والمجموعات المرتزقة دليل التعدي على سِلْم وكرامة الشعوب وأمانها. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

الذين يقاومون الهيمنة الأمريكية في أفغانستان ليسوا الحلفاء الجدد أو القدماء للحداثة، بل إنها ديناميكيات الحضارة الديمقراطية. بهذا المعنى، إذا تحدثنا عن الهزيمة؛ فإن الولايات المتحدة قد هزمت في مواجهة الحضارة الديمقراطية.

كردستان

هيمن ما يسمى بالاتحاد السياسي على زمام الأمور في المجلس الوطني الكردي عقب تأسيسه، وسخر قياديّه مؤخراً كافة طاقاتهم وإمكانياتهم لشرعنة الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص المناطق الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

قال الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية، محمود البشير، إن الرياضة تطورت بشكل كبير، وإنهم بصدد تشكيل اتحاد رياضي عام معني بكافة الأنشطة الرياضية وتنظيمها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أكد سلمان بارود أن الإدارة الذاتية ستستلم محصول القطن بشكل كامل من المزارعين في شمال وشرق سوريا بسعر 1950ل س للكيلو الواحد، وأضاف "احتلال تركيا لتل أبيض ورأس العين، وخفض منسوب مياه نهر الفرات أثّر بشكل كبير على اقتصاد المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA