مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي إقليم عفرين في تظاهرة استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق حفتانين، وستنطلق التظاهرة في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين الساعة 18:00 وفي نفس السياق ستصدر الإدارة الذاتية لإقليم عفرين بياناً في مخيم برخدان بمقاطعة الشهباء الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يرى نشطاء مدنيون وحقوقيون أن تركيا تمارس سياسة تجنيد العملاء وخاصة من الفئة الشابة بهدف إضعاف المجتمع وإبعاد الشبيبة عن القضية الأساسية المتمثلة بالاحتلال الذي يعاني منه وطنهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الرّئاسة المشتركة لشبيبة حزب الاتّحاد الديمقراطي PYD في مقاطعة الحسكة دلال يونس أنّ تركيا تهدف من انتهاكاتها على أراضي شمال وشرق سوريا إلى تغيير ديموغرافية المنطقة وتوسيع رقعة استعمارها، وطالبت كافّة الأحزاب السياسية بالوحدة والوقوف في وجه الاحتلال التّركيّ ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

-توعّد مهجّرو عفرين بمحاسبة الخونة الذين باعوا كرامتهم وأرضهم مقابل مبالغ مادية رخيصة، وطالبوا الشّعوب كافّة بالحرص على الفئة الشابّة من زرع الفتن واستغلالهم ضدّ شعبهم. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

ستنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب مسيرة راجلة لدعم مقاومة حفتانين واستنكار الهجمات التركية على المنطقة، الساعة 20:30. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشاد نائب الرئاسة المشتركة في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية بوعي وتكاتف أبناء شمال وشرق سوريا الذي أفشل مخططات ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعاهم لأخذ الحيطة والحذر مما يحاك لهم من بعض الجهات في الداخل والخارج والتي تسعى لتحقيق مصالحها على حساب دماء أبناء المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-ازدادت حدة الانتهاكات بحق الإعلاميين في باشور كردستان من قبل الحزب الحاكم، إذ روى إعلاميون منهم من اعتقل لدى السلطات، ما يتعرضون له من مضايقات وتهديدات، وأشاروا إلى أن الحزب الحاكم "يخشى من فضح الإعلام للفساد المستشري والوضع السيئ في الإقليم لذلك يلجأ لاعتقال كل من يتحدث عن ذلك".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قضايا اجتماعية عدة تصادف لجنة الصلح خلال عملها الدؤوب لحل المشاكل الأسرية وإيجاد صيغة سليمة توصل إلى نتائج أكثر إيجابية عما مضى، في حين ترتكز مبادئ الصلح على تعزيز النسيج الاجتماعي ونبذ التفسخ الأسري الناجم عن تلك المشاكل. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

لا يخرج الوضع الراهن في إدلب عن المشهد العام للوضع السوري، هناك ما يمكن أن نسميه رقعتي تجاذب وتصارع للقوى الإقليمية والدولية المتدخلة في سوريا، وأن كان لكل منهما خصوصياتها وتمايزها، هاتان الرقعتان، أو المنطقتان، هما، بحكم ذلك، منطقتان تتميزان بعدم توفر الاستقرار فيهما، لأنهما محط صراع ونزاع...

-في الآونة الأخيرة تعرض العديد من الأطفال ومن الفتيات الكرديات لاعتداءات جنسية ممنهجة سواء في مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركية، أو في مدن شمال كردستان والمدن التركية. ومرتكبو هذه الاعتداءات هم على الأغلب رجال مرتزقة أو موظفون رسميون في دوائر الدولة.

المجتمع والحياة

-طالب أهالي قرى منطقة جرح بتحويلها إلى محمية طبيعية، فيما أكدت إدارة الحراج والمحميات أنهم بصدد دراسة وتخطيط المنطقة وإعلانها محمية طبيعية وضمها إلى محمية مزكفت بشكل كامل خلال الأسابيع القادمة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشتكي معظم أهالي إقليم الجزيرة من تفاوت الأسعار بين المحال في الأسواق، ويطالبون الجهات المعنية بتوحيدها، فيما يؤكد أصحاب المحال أن سعر صرف الدولار هو السبب، بينما طالبت مديرية التموين الأهالي بالتعاون. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA