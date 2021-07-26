مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-7-2021

-طالب جوزيف لحدو المجتمع الدولي بمحاسبة الدولة التركية المحتلة على جريمة نبش القبور، والابتعاد عن ازدواجية المعايير. (مرفق بالصور والفيديو).

-في وقت تستمر فيه النقاشات مع القوى الدولية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش وعوائلهم ، حذر باحث في الإرهاب الدولي من أن تلك السجون والمخيمات "ستكون مفارخ للإرهاب وقد تتعرض لهجمات إرهابية لإخراج هؤلاء كما حدث في أفغانستان".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-حول هجمات الاحتلال التركي على مزارات الشهداء في عفرين، أشار آلدار خليل إلى أنها جرائم ضد الإنسانية، ودعا إلى إرسال هيئة مستقلة إلى عفرين، لتوثيق الجرائم التي ترتكب من قبل الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، محمد شاهين، إلى أن دولة الاحتلال التركية تريد إنشاء مشروع متطرف في المنطقة بدءاً من المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا وصولاً إلى كافة مناطق الشرق الأوسط، لافتاً إلى محاولات تركيا لإعادة إحياء السلطنة العثمانية البائدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصف الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين مجيء وزير داخلية الاحتلال التركي سليمان صويلو إلى مدينتي عفرين وإعزاز المحتلتين بـ "ترسيخ للاحتلال"، ودعا حكومة دمشق إلى تحمّل مسؤولياتها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أكد الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري، أن الانتخابات القادمة إذا لم تؤجّل لن تحمل أي تغييرات جدية في هيكلية النظام الحالي القائم على المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية، ورأى أن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن لن ينتهي بانسحاب القوات الأميركية بشكل كامل، متوقعًا حدوث تصعيد بين القوات الموالية لإيران والقوات الأميركية في العراق. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA