مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- تسبب كلبً مسعور ظهر في إحدى قرى غربي مدينة كوباني بنفوق ماشية كما تهجم على رجلٍ مسن كان نائمًا في فراشه, إذ يتخوف الأهالي من انتشار هذه الظاهرة وسط حديث عن احتمالية إطلاقها من الجانب التركي إلى الأراضي السورية. (مرفق بالفيديو والصور).

- ماذا تريد الاستخبارات التركية من أبناء شمال وشرق سوريا، وماذا فعلت في الآونة الأخيرة، وكيف تقوم بتجنيد واغواء شبان المنطقة، هذه الأسئلة سنرد عليها من خلال اعترافات عملاء الاستخبارات في ملفات ستُنشر اعتباراً من يوم غد.

الشرق الأوسط

- عادت الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان إلى الواجهة مجددًا، إثر تجدد الاشتباكات على الحدود الشمالية بين البلدين، وسط دخول تركي متسارع على خط الأزمة، ما يشير إلى أن أنقرة فتحت جبهة جديدة تضاف إلى رصيد النزعات الخارجية المتورطة فيها، بينما يتابع المراقبون ردود أفعال موسكو التي تدعم أرمينيا، فماذا عن التوقيت والأهداف؟

العالم

- التزمت موسكو الصمت على الغارات الإسرائيلية التي تسارعت خلال الأسبوع الماضي على مواقع إيرانية في سوريا، فيما تكثفت الضغوط الأمريكية والأوروبية على تركيا، في حين تستمر أزمة سد النهضة دون حل.

المرأة

- قالت الناشطة النسوية والاجتماعية في الولايات المتحدة إن حملات المطالبة بالمساواة بين الجنسيين تُعارض السياسة التركية، ورأت أن الدستور التركي في حماية المرأة يحتاج إلى تفعيل حقيقي وعدم التهاون بقضايا العنف واعتقال النساء والناشطات، منوهة أن ما يجري في المناطق المحتلة السورية أشبه بمجازر العثمانيين ضد الأرمن.

المجتمع والحياة

- معاناة أهالي ناحية تل تمر تزداد في فصل الصيف, بسبب استمرارية الاحتلال التركي بقطع المياه عن نهر الفرات، وتقليل منسوبه ما أدى إلى نقص في الطاقة الكهربائية وزيادة عدد ساعات التقنيين, وهذه الأسباب أثرت بشكلٍ مباشر على أطفال المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

- أوضح مزارعون من بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى بأن تكلفة زراعة الدنم الواحد من القطن هذا العام وصلت لضعف تكاليف العام الماضي، مطالبين الجهات المعنية والداعمة للتدخل وتشجيعهم بتبني سعر يتناسب مع تكاليفه. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA