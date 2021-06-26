مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-6-2021

-أكدت موجهة تربوية أن مواصلة التدريس يساهم في تقدم الطلاب خلال الأعوام الدراسية القادمة فيما يحاول الأهالي بإمكاناتهم أن يبقى أطفالهم في الجو الدراسي خلال عطلة الصيف وعدم الانقطاع عن التدريس. (مرفق بالصور والفيديو).

-على الرغم من الهجمات الجوية الروسية المكثفة منذ نحو سنة، إلا أن داعش لايزال ينشط بقوة في البادية وينفذ هجمات ويقتل أعداداً كبيرة من قوات حكومة دمشق، وفي هذا الشأن، أكد باحث مصري أن داعش ورث حرب العصابات من القاعدة ومن الصعب القضاء عليه خلال السنوات القادمة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أعرب مدرسو جامعة كوباني عن تأييدهم لحملة "لجعل اللغة الكردية لغة رسمية ولغة التعليم"، وقالو بأنها ستكون نبراساً للكرد وتُفشل أهداف الدولة التركية في اندثار اللغة الكردية في باكور وعموم أجزاء كردستان، داعين إلى نشر الحملة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

بدأت هذه المرحلة، التي زُعم أنها مرحلة الإصلاح، بالتساقط شَعرة شعرة تجاه الأزمة والفوضى العامة للعولمة الرأسمالية الإمبريالية، والمتسارعة في وتيرتها مع انهيار الاشتراكية المشيدة في أعوام التسعينات، وبات من الصعب على إمبراطورية الفوضى الأمريكية السير مع هذه البنى. (مرفق بالصور).

-السياسات والمؤامرات ذاتها التي أدت لتهجيرهم واحتلال ديارهم، تستمر ما بين الحكومة السورية والاحتلال التركي بالتضييق على مهجري عفرين في الشهباء، حيث يعاني المهجرون من حصار خانق، ومضايقات الأفرع الأمنية التابعة للحكومة من جهة، وقصف شبه يومي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من جهة أخرى. (مرفق بالصور).

تحليل

-في إطار سياسة التناغم مع دولة الاحتلال التركي، تطالب قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بين الفينة والأخرى بخروج حزب العمال الكردستاني من مناطق باشور كردستان، بالرغم من أن وجود حزب العمال الكردستاني في باشور كردستان وجود شرعي.

كردستان

-قال أهالي ناحية الدرباسية إن تحشيد الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته في مناطق وجود قوات الكريلا حرب بحد ذاتها، معربين عن تضامنهم مع قوات الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين كرديار دريعي إن الدولة التركية ترغب من وراء انتهاكاتها بحق حزب الشعوب الديمقراطية تحقيق تقدم في انتخابات عام 2023 وخلق حرب في شمال كردستان، وقال: "حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية شكلا تحالفًا لهزيمة القضية الكردية".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تتحضر حركة الثقافة والفن لمهرجان هاوار للأغنية في موسمه الثالث في مقاطعة الشهباء، وذلك بتسجيل المشاركين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA