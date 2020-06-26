مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-6-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا

- ينظم المركز الإعلامي للقوى الامن الداخلي في إقليم الجزيرة، مؤتمر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، في مدينة قامشلو الساعة الـ 18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تتلف قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات كمية من المخدرات صادرتها في أوقات سابقة وذلك تزامنا مع حلول اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وذلك على أطراف مدينة كوباني الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يجتمع أهالي مقاطعة كوباني أمام مركز للقوات الروسية غرب مدينة كوباني وذلك للتنديد بالاستهداف التركي الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة نساء، ولمطالبة روسيا بوضع حد للجرائم التركية وذلك في الساعة 16:00 . (مرفق بالصور والفيديو).

-يتظاهر أهالي الحسكة تنديداً بالهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع وباشور كردستان، واستهداف المدنيين في كوباني، الساعة 17:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي قامشلو أن حركة حرية كردستان هي الحصن المتين للشعب الكردي وشعوب كردستان، وأن أي خطر يهدد الحركة هو تهديد للشعب الكردي أجمع، وشددوا على ضرورة توضيح حكومة إقليم كردستان موقفه للرأي العام حيال الهجمات التركية. (بالصور والفيديو).

- الشهيد إسماعيل ديرك من الطليعيين الذين انضموا إلى صفوف حركة التحرر الكردستاني من روج آفا، بعد تعرفه وتأثره بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، ولرغبته بالمشاركة في تحرير شعبه توجه نحو جبال كردستان الحرة، ليصبح في فترة وجيزة عضو اللجنة المركزية في حزب العمال الكردستاني، وليستشهد عام 1990 بعد الاشتباك مع الاحتلال التركي، لتبقَ مسيرته حية من خلال انضمام الآلاف من المقاتلين لحركة التحرر الكردستاني.

-بارك أحد وجهاء عشيرة بني سعيد في منبج فهد الشلاش ما توصلت إليه الأحزاب الكردية في المرحلة الأولى من المباحثات، وشدد على أهمية المرحلة القادمة وضرورة التوصل إلى وحدة كردية فعالة، كما أكد ان الوحدة الكردية تمثل قوة لجميع مكونات المنطقة وهي السبيل لوقف الاحتلال التركي. (بالصور والفيديو).

-وصف وجهاء العشائر الكردية في إقليم الفرات خطوات الأحزاب السياسية بـ"المهمة" في إطار حل القضية الكردية، خلال هذه المرحلة التي تتعرض فيها مناطق كردستانية للعدوان التركي والتهديدات الدائمة. (بالصور والفيديو).

ملف

-تروي شيباء عبروش وهي امرأة في العقد الخامس من عمرها؛ قصة فقدانها لزوجها وابنها البكر، في واحدة من أفظع جرائم الحرب التي ارتكبها داعش بحق الكرد في مدينة كوباني شمال شرق سوريا، مدينةٌ عاشت عقوداً من التهميش والقمع الثقافي والاستبداد ثمناً للهوية الكردية، لتعصف بها حربٌ تركت جراحاً عميقة في ذاكرة سكانها. (بالصور والفيديو).

سياسة

-لفت رئيس مجلس العشائر الكردية في الحسكة، أن المطلوب من الأحزاب الكردية عامة التحلي بروح المسؤولية وتقديم التنازلات لإنجاح هذا التقارب, وقال "يجب عدم السماح لتركيا بالمزيد من الاحتلالات, ومن الضروري التمسك ببعضنا البعض لإنجاح الوحدة الكردية المرتقبة".(بالصور والفيديو).

- أشارت الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتورة عبير الحيالي إلى أن تركيا تأمل بإنهاء الوجود الكردي عبر إحداث تغيير ديموغرافي ممنهج في مناطقهم، وقالت إن لدى تركيا ملفاً حافلاً بالتجاوزات لمبادئ حقوق الإنسان والمرأة تحديداً.

المرأة

-أوضحت لينا بركات أن هجمات الاحتلال التركي على الشعب الكردي بذرائع أمنها القومي بعيدة عن الحقيقة، وأشارت إلى أن استهداف تركيا للمرأة محاولة لكسر إرادتها، وقالت "ما تقوم به تركيا من ممارسات هو رد على ثورة المرأة".(بالصور والفيديو).

- دعت مواطنات ناحية الدرباسية النساء إلى الخروج إلى الساحات، ومطالبة الرأي العام بوقف هجمات الاحتلال، فيما ناشدت مثقفات مدينة منبج المجتمع الدولي للوقوف في وجه السياسيات التي تمارس بحق النساء في مناطق المحتلة. (بالصور والفيديو).

-المجتمع والحياة

- يروي تفاصيل وجوانب الحياة في المدينة المحتلة، التي أصبحت بؤرة لتفشي الإرهاب والارتزاق فالمشاهد عديدة، قتل الأطفال أو تجنيدهم، السرقة في العلن والاختطاف، ابتكار أساليب في التعذيب تحت راية جيش الاحتلال التركي في عفرين. (بالصور والفيديو).

- تعمل بلدية إقليم عفرين على إتمام مشروع الكهرباء، حيث تم تمديد خطوط الكهرباء (الأمبير) لبلدة كفر نايا في مقاطعة الشهباء من خلال تفعيل ثلاث مولدات كهربائية بطاقة إنتاجية 1800 أمبير. (بالصور والفيديو).

-تنتظر 57 أسرة في مخيم مُهجّري كري سبي تأمين خيم لها بعد دخولها إلى المخيم تحت البند الإنساني، فيما انتقدت الإدارة تجاهل المنظمات الانسانية لمناشداتهم المتكررة بالاستجابة لأوضاع المُهجّرين الوافدين إليها بشكل يومي. (بالصور والفيديو).

ANHA