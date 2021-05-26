مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-5-2021

- استنكر ذوو الشهداء في منبج هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع واستخدامها الأسلحة المحرمة دوليًّا، وقالوا إن الهدف من هذه الهجمات كسر روح المقاومة لدى الشعب. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكثر من عامين ونصف من التعذيب والتنكيل بشاب كردي من عفرين لم يتجاوز الـ 20 عامًا، والسبب سيجارة رفض إعطاءها لعدد من الشباب الأتراك، لينتهي به المطاف في أحد السجون التركية سيئة الصيت بمدينة الباب المحتلة. (مرفق بالصور).

- دعت أسر الشهداء المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى القيام بواجبها حيال مطالب المعتقلين في السجون التركية، مؤكدين:" ندعمهم روحًا وجسدًا في حملتهم المباركة".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قالت عبير حصاف إن هدف تركيا الأساسي من الاستمرار في شن هجماتها على مناطق الدفاع المشروع هو القضاء على الكرد وإنهاء كردستان وتحقيق مشروع الميثاق الملي، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف كردستاني موحد من قبل الأحزاب الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

- "العزلة في الأساس هي مؤامرة دولية، وتركيا وحدها ليس لديها القوة لارتكاب مثل هذه الجريمة الكبيرة، وفي هذا الموضوع تتصرف محكمة حقوق الإنسان الدولية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا وفق مصالحها".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- تشهد سوريا انتخابات رئاسية أصر حزب البعث الحاكم على إجرائها على الرغم من وجود الكثير من المناطق تحت سيطرة الاحتلال التركي، بالإضافة إلى إعلان مجلس سوريا الديمقراطية بأنه لن يشارك فيها، كما أن الملايين من السوريين متوزعون على دول اللجوء، فعلى ماذا يدل ذلك؟ وماذا سيتغير بعدها؟(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- تتميز فرقة “ Kevne şopî” منذ الثمانينات بطابع وأداء خاص بأغانيها ومواويلها التراثية التي تؤديها النساء، وتسعى اليوم إلى توسيع عدد عضواتها لإحياءً لتراث العفريني وحمايته. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- "نحن وسط الكارثة"، هكذا يصف مدير سد تشرين الأزمة التي تسببت بها تركيا جراء حبسها لمياه نهر الفرات منذ 4 أشهر، ما تسبب بانحسار مياه النهر وانخفاضها إلى مستويات كارثية، حيث فقدت بحيرة الفرات، أكبر البحيرات المائية في سوريا، ما يقارب 6 أمتار من المياه.(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA