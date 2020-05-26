مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يقيم منتدى حلب الثقافي، احتفالية للأطفال الأيتام، وذلك بمناسبة عيد الفطر في دار الأيتام الواقع في حي الشيخ مقصود الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

-تمنى المهجرون من سري كانيه تحرير منطقتهم من المحتل التركي والاحتفال بالعيد في ديارهم التي هجرهم منها جيش الاحتلال (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-الحضارة السورية مليئة بإرث ثقافي وأثري تميزت ولازالت تتميز به، والبيوت الطينية أحد أبرز معالم هذه الحضارة التي كانت ولازالت مسكن الانسان قديماً وحديثاً, ومن هذه البيوت القبب الطينية التي مازالت تحافظ على رونقها وجمالها, وتنتشر في مناطق مختلفة من سوريا لتحكي وتروي تاريخها لكل من تقع عينه عليها(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-دعا الهلال الأحمر الكردي في مخيم واشوكاني، المنظمات العاملة في المخيم إلى افتتاح قسم للتحاليل المخبرية(مرفق بالصور والفيديو).

-دعت لجنة الكهرباء في بلدية الشعب في الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، الأهالي لعدم تركيب مآخذ مخالفة على خطوط الكهرباء الرئيسية، وقالت إنها ستضطر لفرض غرامات مادية على المخالفين(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA