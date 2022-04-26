مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-4-2022

يحتفل حزب الشيوعي الماركسي اللينيني MLKP، بذكرى تأسيسه الـ50 ، عبر حفل فني في صالة رشو بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

عبر مهجرو عفرين القاطنين في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء، عن فرحتهم وسعادتهم بالعملية النوعية التي نفذتها قوات تحرير عفرين في الـ 22 من الشهر الجاري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب القوات العمليات النوعية ضد جنود الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر الشيخ ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم عن رفضه لهجمات دولة الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، مؤكداً أنه أمر غير مقبول، مطالباً بانسحاب جيش الاحتلال التركي بشكل كامل من الأراضي العراقية. (مرفق بالصور والفيديو).

"حرب بمعنى الكلمة".. بهذه العبارة اختزل العضو المؤسس في التجمع الوطني السوري في الجنوب، ياسين البلخي، واقع مدينة درعا التي خضعت لما تسمى تسويات حكومة دمشق حيث باتت المدينة تشهد حالات اغتيال وخطف شبه يومية، كما أكد أن غاية الحكومة مما تسمى التسويات "مداومة لحربها ضد الشعب".(مرفق بالصور والفيديو).

قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها، محمد خير شيخو، إن قصف دولة الاحتلال التركي لمدينة كوباني، جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها في المنطقة، لافتاً إلى أن الدولة التركية المحتلة تستهدف الأهالي الذين حرروا مدينتهم من داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

حذرت الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ليلى حسن من نفاد الأدوية في الشيخ مقصود بسبب الحصار الذي تفرضه الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق، مما يعرض حياة عشرات المرضى للخطر.

بالمقاومة والنضال استطعنا تحرير هذه الأرض من إرهاب داعش وبتكاتفنا سنتصدى لهجمات المحتل التركي وسندافع عنها"، بهذه الكلمات عبّر جرحى الحرب في الرقة عن صمودهم وعزيمتهم في الاستمرار بالدفاع عن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

قلّصت المنظمات الإنسانية العاملة في مخيم مهجري كري سبي دعمها للنازحين خلال الأشهر الماضية متجاهلةً أوضاعهم المعيشية والاقتصادية بعد أن هجّرهم المحتل التركي من ديارهم، فيما طالبت إدارة المخيم المجتمع الدولي والمنظمات بعدم تسييس مسألة المساعدات. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

توقع مجتمع الخبراء بأن تتجاوز تبعات التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، القارة الأوروبية، وأشاروا أنها ستؤثر على منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا السياق أكد الباحث نيكولاس هيراس أن أميركا تفكر بمنح تركيا مزيداً من حرية التحرك في المنطقة، وهذا ما يفسر الهجمات التي تشنها على جنوب كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تستمر الهجمات على مناطق الدفاع المشروع . ولن يكون هذا الهجوم هو الأول او الأخير للدولة التركية المحتلة. ستتسمر النزاعات العسكرية في الملف الكردي، الى ان يتم اختيار حل الديمقراطي، والاعتراف بالحقوق الاساسية وايجاد حل لنشر السلام.

لا يزال الحصار المفروض من قبل "الفرقة الرّابعة" التّابعة لقوّات النِّظام السُّوريّ مستمرّاً على حيّي الشِّيخ مقصود والأشرفيّة في مدينة حلب منذ أكثر من خمسة عشر يوماً، وسط تعثُّر المفاوضات التي ترعاها روسيّا في قامشلو بين كُلٍّ من الإدارة الذّاتيّة والنِّظام السُّوريّ.

الشبيبة

تدلي حركة الشبيبة الثورية في منطقة دير الزور ببيان استنكارا لهجمات الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي تنظمها حركة الشبيبة الثورية السوريا في منبج وريفها المنددة بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

تدخل حملة الشبيبة الثورية السورية في الحسكة يومها الثالث، والتي ستشمل فعاليات مختلفة ضمن المدينة، لرفع السوية النضالية ومساندة ودعم مقاومة مقاتلي الدفاع الشعبي في وجه هجوم الإبادة المشتركة من قبل دولة الاحتلال التركي بمشاركة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد إعلان النفير العام في الـ 23 من الشهر الجاري، الساعة 20:00. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

فرضت إسرائيل عقوبات اقتصادية على قطاع غزة، ردًا على حالة التوتر الميداني، وإطلاق قذائف صاروخية من القطاع، في خطوة قد تقرب من المواجهة العسكرية، وفق تقدير مراقبين. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

أكد أهالي في إقليم الجزيرة دعمهم لحملة النظافة التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي (TEV- DEM)، لافتين إلى أن النظافة العامة واجب يقع على عاتق جميع أفراد المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر حملة النظافة التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي، حيث ستشمل الحملة اليوم عدة شوارع في مدينة قامشلو وتبدأ من دوار الشهداء الأمميين. الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA