مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-4-2021

- يشيع أهالي مدينة الرقة جثمان عضو في قوى الأمن الداخلي إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء الواقعة في ريف الرقة الشمالي، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال عدد من أعضاء البيت الإيزيدي في مدينة حلب إن محاولات التدخل العراقي في الشؤون الإيزيدية ما هي إلا مؤامرة يشارك فيها كل من حكومة هولير والاحتلال التركي، مؤكدين في الوقت نفسه أن من ضحى في سبيل شنكال يستحق العيش على أرضها. (مرفق بالصور والفيديو).

- تترقب الإدارة الذاتية الحصول على لقاح كورونا، بعد وصول أول شحنة إلى سوريا، الخميس، وقال جوان مصطفى إن الدفعة التي من المتوقع وصولها ستكون قليلة جداً في منطقة تأوي 5 ملايين نسمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد ذوو الشّهيد هايس الجريان أنّ مرتزقة الدفاع الوطنيّ لا يمثّلون إلّا أنفسهم، وهدفهم هو إبقاء الخلاف دائماً للاستفادة أكثر من المنطقة، ولا يريدون أن تتوحّد المنطقة وحل الخلافات. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أوضح الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، كرديار دريعي، أن العزلة التي تطبقها الدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان مرتبطة بسياسات دولية، تهدف إلى خنق القضية الكردية وإبقاء المنطقة في حالة من الفوضى والعقم الفكري. (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر أهالي ناحية كركي لكي هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، واعتبروا الهجوم محاولة لاستعباد الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم أهالي إقليم عفرين في ناحية تل رفعت، تظاهرة بخصوص هجمات الدولة التركية على مناطق الكريلا، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تدلي الشبيبة الإيزيدية بياناً في قرية برزان بمدينة الحسكة، تنديداً بصدور حكم الإعدام بحقّ أربعة شباب إيزيديين في شنكال من قبل السلطات العرقية، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- قال مزارعون من بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى إن استمرار تركيا في حبس مياه نهر الفرات سيقطع مصدر دخلهم الوحيد، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على الدولة التركية لإيقاف هذه الجريمة التي تهدف من خلالها إلى تجويع السوريين. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت دائرة حماية المستهلك في الرقة، أن دوريات الضابطة التابعة لها، استمرت بمراقبة الأسعار وصلاحية المواد طيلة فترة الحظر خاصةً بعد ارتفاع قيمة الليرة السورية نسبيًا، وسجلت عددًا من الضبوط بحق بعض التجار المحتكرين. (مرفق بالصور والفيديو).

- يواجه أهالي إقليم عفرين الحصار وقصف جيش الاحتلال التركي معًا، قائلين: "في ظل الغلاء بات شراء حاجاتنا ومستلزمات شهر رمضان صعبًا جدًّا". (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا ممثل قبيلة الشرابين العشائر العربية والكردية إلى توخي الحذر من إثارة الفتنة بين مكونات المنطقة، وأكد أن البيانات التي خرجت، "كتبت في مكاتب رؤساء الأفرع الأمنية للنظام السوري ولا تمثل جميع العشائر العربية".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA