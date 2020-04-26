مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-4-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.
- قال الباحث السياسي المختص بشؤون الشرق الأوسط نياز حامد بأن تصريحات نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان غير مقبولة، ورأى بأنه على شعب جنوب كردستان التحرك ضد المخططات الجاري تطبيقها في زيني ورتي.
- أوضح عضو مجلس العشائر الكردية عبد القادر وتي أن أي صدام كردي- كردي سيكون له نتائج وخيمة على الشعب الكردي، وبيّن أن ما تشهده منطقة زينه ورتي من توتر يصب في مصلحة الدولة التركية، ودعا القوى الكردية إلى توحيد الرأي والخطاب. (مرفق بالفيديو والصور).
العالم
- رأى مراقبون أن تكثيف مجموعة آستانا لاجتماعاتها يعود إلى بروز الخلافات بين أطرافها إلى العلن, فيما لا تزال أزمة تشكيل الحكومة العراقية قائمة وسط ارتفاع حظوظ تمريرها, في حين واصلت أسعار النفط العالمية نزيفها متأثرة بالصدمة الكبرى التي شهدها الخام الأميركي.
المرأة
- ساهمت قوانين المرأة والعادات والتقاليد التي طُبقت في مناطق شمال وشرق سوريا إلى الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، كما أن الحياةُ التشاركيةُ حّدت من العنفَ الأسري في ظل الحجر المنزلي المفروض بسبب انتشار وباء كورونا في العالم. (مرفق بالفيديو والصور).
المجتمع والحياة
- تمنح مؤسسة الزراعة في منبج التراخيص لمزارعي الخضار الصيفية والأشجار المثمرة في منبج وذلك تمهيداً لتقديم المستلزمات لهم. (مرفق بالفيديو والصور).
- استغل أحد المواطنين من ريف ناحية جل آغا فرصة مكوثه في المنزل في ابتكار عنفة صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية من حركة جريان النهر القريب من منزله. (مرفق بالفيديو والصور).
ANHA