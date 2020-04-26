مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-4-2020

قال الباحث السياسي المختص بشؤون الشرق الأوسط نياز حامد بأن تصريحات نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان غير مقبولة، ورأى بأنه على شعب جنوب كردستان التحرك ضد المخططات الجاري تطبيقها في زيني ورتي.

قال الباحث السياسي المختص بشؤون الشرق الأوسط نياز حامد بأن تصريحات نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان غير مقبولة، ورأى بأنه على شعب جنوب كردستان التحرك ضد المخططات الجاري تطبيقها في زيني ورتي.

قال الباحث السياسي المختص بشؤون الشرق الأوسط نياز حامد بأن تصريحات نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان غير مقبولة، ورأى بأنه على شعب جنوب كردستان التحرك ضد المخططات الجاري تطبيقها في زيني ورتي.