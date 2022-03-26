مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-3-2022

-يشيع أهالي المناطق الجنوبية في مدينة الحسكة جثمان شهيد من قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواه الاخير في ناحية الشدادي، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو) .

-ينظم اتحاد المعلمين في مقاطعة قامشلو احتفالية لتكريم المعلمين، وذلك في صالة السلام بمدينة قامشلو الساعة 10:30 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، علي الحسن، أن انتشار المواد المخدرة هو استهداف لبنية وأخلاق المجتمع، وأن هذه المواد تدخل من المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد عضو المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حامد الأحمد أن معظم الدول الإقليمية والكيانات في سوريا دعمت مرتزقة داعش بهدف إفشال جميع الحركات الثورية والديمقراطية في الشرق الأوسط عامة وسوريا خاصة، ، مطالباً بإنشاء محكمة دولية لمحاسبة المعتقلين من مرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

قال أبناء مدينة منبج إن مكونات شمال وشرق سوريا متعايشة في أمن وأمان على مبدأ أخوة الشعوب والديمقراطية، على الرغم من مساعي المتربصين في خلق الفتن للقضاء على المشروع الديمقراطي وضرب الأمن والاستقرار الذي تعيشه المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

قال مستشار الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أحمد الجاسم، أن اللجنة الدستورية التي وصلت إلى جولتها السابعة غير شرعية، بسبب استبعادها لثلث الجغرافية والشعب السوري، وأكد انفتاح الإدارة الذاتية على الحوار مع جميع الأطراف التي تسعى إلى وحدة سوريا أرضاً وشعباً. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أكدت ناشطات وحقوقيات أن إخراج الاحتلال التركي من الأراضي السورية، خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة السورية، وشددن على ضرورة رفع وتيرة النضال لتحرير كافة النساء في المناطق المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يرى المحلل السياسي الكردي برهان رؤوف أن التحالف الجديد الذي تم إعلانه من قبل التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني سيكون له انعكاسات سلبية على العملية السياسية في العراق، وقال إن حكومة الأغلبية التي يتحدث عنها السيد الصدر هي نظام محاصصة أيضاً ولكن بتسمية مختلفة. (مرفق بالصور).

تتضارب المواقف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من شكل القرارات التي يجب اتخاذها في مدينة القدس، خلال شهر رمضان الذي بات على بعد نحو أسبوعين. قد تحكم القرارات حالة الميدان وتحدد وجهتها: إلى التوتر كما حدث العام الماضي أم الهدوء. (مرفق بالصور).

ANHA