مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تعمل فرق الطوارئ في مناطق شمال وشرق سوريا على مدار 24 ساعة، لدرء تفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة، وهذه الفرق تعمل وفق نظام، تم تحديده من قبل خلية الأزمة التي شُكلت في 15 آذار. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-سبب انتشار فيروس كورونا ذعراً في جميع أنحاء العالم, حيث شل الحياة بشكل شبه كامل وحول مدناً مشهورة إلى ما تشبه مدن الأشباح, لكن هذا الوباء الذي انطلق من الصين ليس الأول من نوعه الذي واجهته البشرية, فكيف تم التخلص من هذه الأوبئة؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-يتخذ أهالي إقليم الجزيرة عدة إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا في المنازل، مع تقيدهم بقرار حظر التجول والاهتمام بالنظافة الشخصية والمنزلية، فما هي أهم تلك الإجراءات؟.(مرفق بالصور والفيديو).

-تعدّ الوقاية والحجر الصحي وحظر التجوّل أهم دواعي السلامة، والحفاظ على مجتمع معافى من فيروس كورونا, هذا ما أكده أهالي الشدادي من خلال تعاونهم والتزامهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعمل ورشة خياطة بشكل مستمر ومكثف على خياطة الكمامات الطبية، من أجل توزيعها على أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء للحماية من فيروس كورونا، ويشرف الهلال الأحمر الكردي عليها. (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن أهالي مدينة قامشلو أنه بالإضافة إلى حظر التجوّل، يجب على كل عائلة أن تتخذ بعض التدابير داخل المنزل، منها الحفاظ على النظافة الشخصية، وعدم الاختلاط والابتعاد عن التجمعات، حتى يستطيع الجميع معاً التغلب على كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA