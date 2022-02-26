مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-2-2022

-بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، تلقي لجنة البيئة التابعة لمؤتمر ستار بياناً إلى الرأي العام، للإعلان عن بدء حملة لتوزيع الاشجار وزراعتها في مدينة قامشلو، وسيلقى البيان ذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة 12:00.( مرفق بالصور والفيديو)

-يزرع مؤتمر ستار في مدينة كوباني عدداً من الأشجار في المدينة في إطار فعاليات ٨ آذار الساعة ١١:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

-ستشارك مؤسسات الإدارة الذاتية في كلا من مدينة الحسكة ونواحي الدرباسية وتل تمر بزراعة الاشجار بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك في نقاط ومناطق متفرقة وبفعاليات متفرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تختتم الدورة التدريبية الخاصة بالرجال في أكاديمية الشهيدة الأم عقيدة في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة الـ 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مكونات مدينة قامشلو أن هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافها للمواطنين يتم بموافقة دولية من قبل أميركا وروسيا، وعلى شعوب المنطقة الاعتماد على وحدتها ومقاومتها الشعبية. (مرفق بالصور والفيديو).

تستفيد حوالي 20 ألف أسرة من مختلف المناطق السورية من قرار منع الإيجار أو رهن البيوت الفارغة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وهو قرار فريد من نوعه يهدف إلى مساعدة المهجرين وذوي الدخل المحدود بتأمين سكن مجاني لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أهالي ناحية تل تمر والنازحين إليها أن هجمات دولة الاحتلال التركي التي تستهدف المواطنين والبنية التحتية باتت شبه يومية، فيما أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس الناحية أن الاحتلال يحاول طمس هوية المنطقة من خلال هذه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر اهالي مدينة الحسكة شهداء شهر شباط ممن استشهدوا في أعوام مختلفة، وذلك خلال مراسم ستنظم في مركز سردم الثقافي، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تنظم هيئة الثقافة والفن في اقليم الفرات معرض الفن التشكيلي الثالث في صالة الفرات بمدينة كوباني الساعة ١١:٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكدت بيريفان إسماعيل أن جذور الإرهاب تكمن في بنية الدولة التركية والمجتمع الدولي الذي يغض النظر عن الأفعال التركية، مشيرة إلى أنه حان الوقت لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKK من "قائمة الإرهاب".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تشهد فيينا مفاوضات وصفت بـ "الحاسمة" بين إيران والمفاوضين الغربيين والولايات المتحدة التي تشارك فيها بشكل غير مباشر، ويرى الخبير في الشأن الإيراني هاني سليمان، أن هناك مؤشرات كبيرة لحدوث اختراق وإحياء الاتفاق، مرجحاً أن يكون الاتفاق مرحلياً وجديداً. (مرفق بالصور).

الشبيبة

-تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسابقات علمية ثقافية للطلبة، في مركز الطلبة بمدينة الحسكة، الساعة 13:00.

المجتمع والحياة

دخلت محطة جمع النفايات في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو الخدمة بعد تغيير موقعها عدة مرات، وذلك بناءً على مطالب الأهالي ببناء محطة ثابتة وترحيل النفايات إلى خارج المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA