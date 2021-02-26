مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-2-2021

- تعقد أكاديميات المجتمع الديمقراطي كونفرانسها الخامس، تحت شعار "بالفلسفة والعلم الحر نحو بناء الأمة الديمقراطية"، في قاعة ناحية عامودا، الساعة 9:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا، إبراهيم شيخو، "صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية متواطئة مع الاحتلال التركي في إضفاء الشرعية على احتلاله لعفرين"، مبيناً أن تركيا اشترت ذمتها وصحيفة إسبانية أخرى على غرار ما فعلته سابقاً مع منظمة حظر الأسلحة الدولية، حيال استخدام جيشها الأسلحة الكيماوية في سري كانيه. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال أحمد أوغوز إن العزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبدالله أوجلان، لا تقتصر على الدولة التركية فقط، بل إن هناك قوى دولية تقف بشكل مباشر وراء هذه العزلة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- عبر ذوو شهداء مقاومة غاري عن فخرهم بشهادة أبنائهم وبما حققوه من ملاحم بطولية في منطقة غاري، مؤكدين بأن مقاومة قوات الدفاع الشعبي أفشلت مخططات تركيا الاحتلالية ولقنتهم درساً قاسياً وأجبرتهم على التراجع. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أوضحت عضوة الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي، مزكين أحمد، أنّ الدولة التركية تستهدف كل الأحزاب والحركات التي تتبنى نظامًا بديلًا عن النظام الرأسمالي المهيمن، وربطت تصاعد الهجمات على حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) بخوف القوى المهيمنة من ترسيخ نظام ديمقراطي بديل. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعت الأحزاب السياسية في تل حميس إلى التكاتف للتصدي لهجمات الاحتلال التركي، وبيّنت أن "تركيا ترسم خرائطها الاحتلالية على حساب دماء الشعب السوري"، مؤكدة أن أردوغان "يحاول إعادة سلطنته العثمانية واحتلال وطننا".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- شددت مديرة المنسقية الدولية للأحزاب والمنظمات الثورية ICOR، مونيكا غارتنر اينجل، على ضرورة إنهاء الفاشية في تركيا وأدانت تعاون ألمانيا والبلدان الأوروبية مع الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- أثار توقيع اتفاقية لتطوير حقل غاز في شواطئ غزة، بين السلطة الفلسطينية ومصر، صدامًا إعلاميًا بين السلطة وحركة حماس، بعد مطالبة الأخيرة، بكشف بنود الاتفاق. (مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- تحيي حركة الثقافة والفنّ في مقاطعة الجزيرة الذكرى السنوية الأولى لرحيل الموسيقي الكردستاني سعيد يوسف، في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- شدّد أهالي مقاطعة الجزيرة على ضرورة وجود تكامل بين دور الأسرة وقوى الأمن الداخلي في مواجهة انتشار المواد المخدرة، وأكّدوا أنّ الترويج لتلك المواد يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفر في قاع المجتمع وضرب بنيته الأخلاقية. (مرفق بالصور والفيديو).

- تحول السوق المغطى في مدينة منبج شمال سوريا إلى مقصد للمتسوقين والتجار القادمين من مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، ذلك أنه يؤمن وبأسعار منافسة مختلف أنواع البضائع، دون سواه من الأسواق في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA