مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-12-2021

ـ لليوم الـ83 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-حمّل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات محمد شاهين التحالف الدولي لمحاربة داعش ودولة روسيا الاتحادية مسؤولية الهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقال "على الدول الضامنة إيقاف هذه المجازر بحق شعبنا". (مرفق بالصور).

ـ أنجزت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال عام 2021 العديد من المشاريع الخدمية، وتمكنت رغم كافة المصاعب التي واجهتها، من إنجاز مشاريع مهمة، كافتتاح مرافق طبية وفتح طرق استراتيجية، ودعم القطاع الزراعي والاقتصادي. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ أكد شيخموس أحمد أن قرار إغلاق معبر تل كوجر قرار سياسي، هدفه الضغط على الإدارة الذاتية لتقديم تنازلات لروسيا وحكومة دمشق، مطالباً المجتمع الدولي بإعادة النظر في القرار الذي يهدد حياة الشعوب التي حاربت وقاتلت مرتزقة داعش الذين هددوا العالم بأسره. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ قال المحامي محمد جميل أن الدولة التركية تخرق حتى دستورها وقوانينها التي تنص على احترام حقوق الإنسان، وخاصة المعتقلين، وأشار إلى أنه وعلى الرغم من توقيع تركيا اتفاقات جنيف، الأولى والثالثة، إلا أنها ترتكب أنواع التعذيب بحق المعتقلين، وسط صمت منظمات حقوق الإنسان. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ استنكر ذوو شهداء مقاطعة عفرين هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحيتي زركان وتل تمر، مؤكدين أن هدف تلك الهجمات إخلاء المنطقة من سكانها؛ لتنفيذ مخططاته الاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ أثنت أمهات الشهداء والمقاتلين على نضال ومقاومة قوات الكريلا ضد المحتل التركي، ولفتن إلى أنه مهما كثف المحتل من هجماته فلن يستطيع النيل من هذه المقاومة، مؤكدات دعمهن لمقاومة بناتهن وأبنائهن الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظم أهالي نواحي جل آغا وعامودا وديرك وتربه سبيه ومدينة قامشلو في مقاطعة قامشلو فعاليات منددة بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا. في ديرك يخرج الأهالي في مظاهرة تنطلق الساعة 10:00 من ساحة الحرية، وفي ناحية تربه سبيه يدلي الأهالي ببيان أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية الساعة 10:00، وفي مدينة قامشلو يدلي مجلس المدينة ببيان أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة ببيان في الساعة 11:00، وفي عامودا يدلي مجلس الناحية ببيان في الساعة 11:00، وفي ناحية جل آغا يخرج الأهالي في مظاهرة في الساعة 12:00 تنطلق من دوار الشهيد معصوم. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

ـ اتهم نائب وزير خارجية حكومة دمشق، بشار الجعفري، قطر بعرقلة مشاركة دمشق في اجتماعات الجامعة العربية، في حين أعلنت "جبهة تحرير تيغراي" انسحابها من إقليمي أمهرة وعفر في شمال أثيوبيا والتراجع إلى تيغراي في نقطة تحول جديدة في الحرب المستمرة منذ 13 شهراً. (مرفق بالصور).

ANHA