مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

-تدلي مؤسسه عوائل الشهداء ببيان إلى رأي العام بصدد اعتقال البرلمانية ليلى كوفن، ويلقى البيان في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-في خندق واحد يواجه ثلاثة مقاتلين عربي وكردي وتركماني هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية عين عيسى، ليجسّدوا بمقاومتهم التّعايش المشترك بين القوميات في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-تسبّب الاحتلال التّركيّ لمقاطعة كري سبي بنتائج كارثية على كافّة الأصعدة الإنسانية منها والخدمية نتيجة الجرائم والممارسات اللاأخلاقية التي ينتهجها المحتل التركي ومرتزقته فيها، وكل ذلك يحدث في ضل تواطُؤ من المجتمع الدولي مع الجرائم التي ترتكب بحق الأهالي الذين يرزحون تحت نير الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

-قرّرت هيئة التّربية والتّعليم في إقليم الجزيرة توحيد أسئلة الامتحانات لشهادتي المرحلتين الإعدادية والثّانوية في جميع مدارس الإقليم. (مرفق بالصور والفيديو).

ألقت وحدات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية على عنصرين في خلية نائمة تابعة لمرتزقة داعش، وكانا يعملان بالإعداد مع مرتزقة في إدلب، الخاضعة بمعظمها لاحتلال الدولة التركية، على إعداد المفخّخات لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

بانوراما

-شهدت سوريا منذ بداية العام 2020 تصعيدًا عسكريًّا بين حكومة دمشق والاحتلال التركي، فيما استمرت روسيا بسياستها في إبرام الصفقات على حساب الشعب السوري، كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد على خلفية العقوبات الأمريكية "قيصر".(مرفق بالصور).

سياسة

-قال أكرم حسو: إنّ نقل الاحتلال التركي مرتزقة هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني إلى مناطق حفتانين دليل على فشلها في هجماتها على المنطقة والسّعي لتغيير ديموغرافية المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-انتقد رؤساء وأمناء أحزاب سياسية، صمت روسيا وحكومة دمشق عن الهجمات التركية المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا، وأكدوا أن الدولتين قادرتان على لجم تركيا، إلا أنهما يفضلان مصالحهما مع تركيا على وجود الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يلقي مؤتمر ستار في الحسكة بياناً إلى الرأي العام استنكاراً للحكم الصادر بحق ليلى كوفن من قبل السلطات التركية، الساعة 09:00، مرفق (بالصور والفيديو).

- ينظم الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، بطولة إقليم الجزيرة المفتوحة لسيدات التايكواندو في صالة السنابل بالحسكة، الساعة 12:00 مرفق (بالصور والفيديو).

-أوضحت سياسيات في شمال وشرق سوريا أنّ الحكم بالسّجن على البرلمانية والسياسية ليلى كوفن، يهدف لكسر إرادة المرأة الحرّة والمناضلة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-عبر ذوي الشهداء الكريلا عن استيائهم من الهجوم الذي شنّته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الكريلا قبل أيام، وأكّدوا مساندتهم للكريلا، متسائلين من الديمقراطي الكردستاني "ألم تتعلّموا من مجزرة حلبجة، وهل نسيتم مجزرة شنكال؟".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تصل اليوم المسيرة الراجلة التي أطلقتها حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابّة في شمال وشرق سوريا، إلى مدينه قامشلو ضمن المسيرةً طويلةً على مستوى إقليم الجزيرة، تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وتحرُّكات حزب الديمقراطي الكردستاني الأخيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA