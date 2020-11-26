مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-11-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- أشار قياديان في قوات سوريا الديمقراطية في جبهات عين عيسى أن مقاومة قوات سوريا الديمقراطية ألحقت ضربة موجعة لتركيا ومرتزقتها وأحبطوا بذلك هجوماً كبيرة على البلدة، و قالا :" إذا تعرضنا للهجمات عشرات المرات فإننا سنهزم أعداءنا في كل مرةا".(مرفق بالصور والفيديو).

- بدأ المتخرجون من جامعة روج آفا العمل في مؤسسات للإدارة الذاتية، كلٌّ حسب اختصاصه. (مرفق بالصور والفيديو).

- على الرغم من تطبيق إجراءات الحظر الكلي في إقليم الفرات، إلا أنه لم يحقق النتائج المرجوة، وهو ما عزته هيئة الصحة في الإقليم إلى عدم الالتزام الأهالي بالتدابير اللازمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر أهالي عفرين القاطنون في الشهباء، تحركات جيش الحكومة العراقية على حدود قضاء شنكال، واعتبروا أن هذه التحركات بمثابة خطر إبادة جديدة بحق الإيزيديين. (مرفق بالصور والفيديو).

- عبّر مواطنون عن استيائهم من تعاون المجلس الوطني الكردي ((ENKS مع تركيا وزياراتها المتكررة، وقالوا "هذه الزيارات ستُشكّل خطراً على الوحدة الكردية".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يصدر مؤتمر ستار بياناً في مدينة كوباني في ساحة المرأة الحرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- اعتبرت أسر مقاتلين استشهدوا في صفوف الكريلا، أنّ حزب العمال الكردستاني يمثل انطلاقة ثورية ضد الأنظمة الفاشية، وصوت الشعوب المضطهدة بوجه الظلم. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح والد الشهيدتين، كولستان، وميساء، أن حزب العمال الكردستاني هو القلب النابض للشعب الكردي، وقال: "أي منطقة في كردستان تقع في أزمة أو مشكلة يُسارع الحزب لحمايتها دون تردد".(مرفق بالصور والفيديو).

- يقول الشهيد ولات عن حزب العمال الكردستاني " العالم يعلم بأن حزب العمال الكردستاني ليس عاشقاً للسلاح إلا من اجل السلام"، ووصف خلال رسالته لأهاله طبيعة كردستان بالقول "أمهر الرسامين يعجز عن رسمها، وأفصح الشعراء يعجز عن وصفها وصفاً بسيطاً".(مرفق بالصور).

- ذكرت مواطنة، التقت القائد عبد الله أوجلان، أن القائد كان يركّز على ضرورة اعتماد الكرد على أنفسهم لحل قضيتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعمل بلدية الشعب في مدينة منبج، وضمن مشاريعها الخدمية، على تجهيز برج ساعة وسط المدينة، حيث يعتبر مشروعاً هو الأول من نوعه في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

الشّبيبة

- تنظم حركة الشبيبة الثوريّة في مدينة الحسكة مسيرة مساندة لأهالي شنكال وإدارتها الذاتية، ومنددة بالاتفاقات التي تجري بين الحكومة العراقية وباشور، الساعة ١٥:٠٠، مرفق (بالصور والفيديو).

- يصدر اتحاد الشبيبة الثورية السورية بياناً حول التطورات في شنكال، بساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني، الساعة 13:30 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية في مدينة كوباني احتفالاً بمناسبة الذكرى 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني ، الساعة 16:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ تفتتح حركة الشبيبة الثورية السورية الأكاديمية الثقافة لشبيبة ميزوبوتاميا باسم "الشهيد سرخبون" في ناحية كركي لكي الساعة 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA