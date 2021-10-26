مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-10-2021

يخرج أهالي مدينة كوباني بمظاهرة منددة بالهجمات التركية الأخيرة عبر الطيران المسير على المدنية، وذلك في ساحة المرأة الحرة. وفي نفس السياق يخرج أهالي نواحي ديرك وعامودا التابعة لمقاطعة قامشلو وناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة في مظاهرة، منددة بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، ومطالبة بالحظر الجوي على المنطقة، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو). -يتوافد اليوم أعضاء حزب سوريا المستقبل إلى معبر سيمالكا الحدودي للإدلاء ببيان إلى الراي العام حول رفض حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم إلى ذويهما (مرفق بالصور والفيديو). -يقدم أهالي ناحية تربه سبيه واجب العزاء لذوي الشهيدين هيفيدار تربه سبيه، والشهيد فيصل أوسي، يقام المراسم، أمام منزل ذوي الشهيدة هيفيدار، الساعة 10، (مرفق بالصور والفيديو). -يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد في صفوف وحدات حماية الشعب هوزان قامشلو، إلى مثواه الأخير وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان في حي العنترية الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو). عد كرديار دريعي الإصرار في عدم تسليم جثامين شهداء كمين خليفان فعلاً معيباً، معرباً عن أسفه حيال استشهاد مقاتلي الكريلا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودعا إلى عقد مؤتمر وطني كردستاني وتوحيد الصف الكردي. (مرفق بالصور والفيديو). أعرب مواطنون من حلب وتربه سبيه رفضهم للتهديدات التركية، مستنكرين الهجومين على كوباني، وأكدوا على ضرورة أن تتخذ حكومة دمشق والجامعة العربية موقفاً رادعاً لوقف "الاحتلال العثماني الجديد".(مرفق بالصور والفيديو). أدان عضو اللجنة الدينية التابعة للمؤتمر الإسلامي بتل تمر، صقر خليل، استهداف دولة الاحتلال التركي الإمكان المقدسة ودور العباة، مؤكداً أن الاحتلال يستخدم الإسلام عباءة لتنفيذ أطماعه ومخططاته في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو). عامان على مقتل متزعم مرتزقة داعش أبو بكر البغدادي، وأكثر على الإعلان عن هزيمة المرتزقة في سوريا والعراق، إلا أن نشاط داعش لا يزال موجودًا ويتزايد في المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا والدليل على ذلك الملاحقة الجوية من قبل التحالف لقادة داعش في هذه المناطق. فما هو الحل الأمثل لمواجهة انتشار الإرهاب المتزايد؟(مرفق بالصور). أشار الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، إلى أن خطوة البرلمان الكتالوني هي البداية، وتوقع حدوث خطوات مماثلة من قبل برلمانات أخرى في الفترة المقبلة. (مرفق بالصور والفيديو)

سياسة

-أوضح الصحفي علي إرغين ديميرهان أن التهديدات الأخيرة لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان هي ضد أي اعتراف بالشعب الكردي، وقال "لن تستطيع حكومة حزب العدالة والتنمية تطبيق سياسة جديدة". (مرفق بالصور).

كردستان

-قال رئيس البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة وعضو في البيت إن الديمقراطي الكردستاني يحاول تكرار المآسي التي تعرض لها الإيزيديون في شنكال وفرض نفسه من جديد عليهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-طالبت أمهات الشهداء في مقاطعة كوباني الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا خلال كمين إلى ذويهم المعتصمين في سيمالكا على الحدود الفاصلة بين روج آفا وباشور كردستان، فيما دعوه للكف عن انتهاج الخيانة والغدر. (مرفق بالصور والفيديو). ANHA