مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-قال رياض الخلف القيادي في مجلس كري سبي العسكري، إن قواتهم مارست حقها في الدفاع المشروع ضد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، مشيراً إلى أن قواتهم لن تسمح للاحتلال التركي باحتلال المزيد من القرى الآمنة. (مرفق بالصور والفيديو).

-رصد مراسل وكالتنا قيام الاحتلال التركي ومرتزقته بتكثيف نقاطهم في القرى الواقعة غرب ناحية تل تمر بمحاذاة الطريق الدولي M4، بالتزامن مع تحركات مكثفة للاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر أهالي حي الشّيخ مقصود والأشرفية العزلة المشدّدة على القائد عبد الله أوجلان، مؤكّدين أنّ الدولة التركيّة تتّبع سياسة فرّق تسد، إلّا أنّ كافّة المكونات في روج آفا سيستمرّون على نهجه، مطالبين المنظّمات المعنيّة بالتدخّل السريع لرفع العزلة عن القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

-يواجه طلبة إقليم عفرين صعوبات مع استمرار العام الدراسي، تعود لقلة عدد الكتب الدراسية ومنع حواجز حكومة دمشق من تدفق الكتب إلى مقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

-تنتهك دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها داخل صوامع شركراك ومحيطها بنود الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها بين تركيا وروسيا، بالإضافة إلى ذلك يقوم المحتلون بإنشاء سواتر وتحصينات داخل الصوامع وإقامة قواعد ونقاط عسكرية في محيطها. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-على الرغم من ضمان روسيا أمن مناطق التماس مع الاحتلال التركي شمال شرق سوريا منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، إلا ان موسكو تغض النظر عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المدنيين، من قصفٍ وقطعٍ للطريق الدولي الـM4، وحرمان مناطق من مياه الشرب.

-تحررت عاصمته المزعومة في الرقة وقضي عليه جغرافياً، وقتل زعيمه أبو بكر البغدادي قبل عام وتلاه مساعدوه، ولكن لم ينته داعش، بل ظهر قادته وعناصره حيثما يوجد الجيش التركي، فكيف السبيل للقضاء على الإرهاب الذي يهدد العالم أجمع.

العالم

قال اللواء أحمد المسماري إن انتهاكات تركيا في ليبيا لم تتوقف حتى اليوم رغم اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف، ولفت إلى أن التدخل التركي لن يتوقف إلا بضغط دولي كبير. (مرفق بالصور).

شبيبة

ـ يعقد شباب حزب سوريا المستقبل كونفرانسهم الأول في إقليم الجزيرة، تحت شعار "بنضال وحدة الشعوب .. لأجل سوريا حرة... حتماً سننتصر"، في مركز محمد شيخو بمدينة قامشلو الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أُّحيت اليوم المئات من نساء المناطق الفراتية المهرجان التراثي الأوّل للمرأة، والذي كان الأول من نوعه على مستوى مناطق ( الطبقة، الرقة، دير الزور، منبج) في الملعب الأسود، حيث استعادت النساء ثقافتهن بعد عناء طويل مع تنظيم داعش الإرهابي الذي حاول محوها. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تستمر فعليات مهرجان سما للرقص الشعبي في دورتها الثالثة في مخيم برخدان وذلك في الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-كشفت الأطراف الكردية المتحاورة ضمن محادثات "الوحدة الكردية" عن بعض الشروط التي وضعها أحد أطراف الحوار، وكان من بينها شرط يمكن اعتباره من سقطات الحوار الكردي - الكردي ألا وهو شرط "إلغاء المناهج الكردية لتتحقق الوحدة الكردية!".

المجتمع والحياة

-بدأ مزارعو منبج جني الخضروات الشتوية وتسويقها إلى أسواق المدينة، ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، في حين تعمل مؤسسة الزراعة على تقديم الدعم للمزارعين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA