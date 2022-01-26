مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-1-2022

يستذكر أهالي مدينة كوباني شهداء الحرية في مزار الشهيدة دجلة وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية السابعة لتحرير المدينة من داعش، الساعة ١٧:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

لا تزال روح المقاومة محفورة في كيانهم، وأجمل ما فيها الإرادة التي اكتسبوها من شعب كان متعطشاً للحرية ومحاصراً من الجهات الأربعة، وبصدورهم العارية وبنادقهم تمكنوا من كسر ذاك الحصار وصد هجمات أكبر تنظيم إرهابي في العالم وإهداء السلام لهم، ويكتب التاريخ عنواناً جديداً للمقاومة "مقاومة كوباني".(مرفق بالصور والفيديو).

عبرت شخصيات وطنية عن كامل دعمها لمقاومة الكريلا في وجه دولة الاحتلال التركي، ودعت كل الوطنيين لدعم تلك المقاومة التي ستكتب تاريخاً جديداً للكرد وشعوب الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت هدية علي إلى أنّ المشاريع الإنتاجية القائمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي هي مهمتهم الرئيسة، وأوضحت أنّ المنطقة ستشهد استثماراتٍ أجنبيةٍ فيها ووجهت هذه الرسالة للرأي العام "سوف نتخطى الصعوبات، كونوا على ثقةٍ بنا". (مرفق بالصور والفيديو).

قال وجهاء من أهالي قرى دير الزور الواقعة تحت سيطرة قوات حكومة دمشق، إن التسويات التي تقوم بها دمشق هي مؤامرة وفخّ ضد أهالي دير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

يتجمع عدد من الأفراد، مع أسلحتهم الفردية، مساءً حول النيران مع بدء فرض حظر تجول جزئي في قامشلو، لحماية أمن واستقرار المدينة إلى جانب القوات الأمنية في ظل هجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة بالحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أوضح رئيس حزب سوريا المستقبل، إبراهيم القفطان أن مرتزقة داعش الذين يهاجمون سجن الصناعة يتلقون الدعم من الداخل والخارج، وقال: " والذي يتحمل دعم هذه الأطراف هو النظام السوري والاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، نظيرة كورية، أن خطورة مرتزقة داعش ومحاولات إنعاشهم لن تنتهي، طالما يتم دعمهم من قبل تركيا، وطالبت بوضع حل جذري لملفي مخيم الهول وسجن الصناعة الذي يضم الآلاف من مرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قال الكاتب والصحفي المصري أشرف أبو الهول، إن تركيا استجابت لبعض شروط مصر لتطبيع العلاقات ولكنها تواصل التدخل في ليبيا، وهذا يجعل من تقدم التطبيع بطيئاً. (مرفق بالصور).

المرأة

- ينظم مجلس المرأة السورية وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، وذلك على خلفية هجمات داعش على سجن الحسكة، والمطالبة بالتدخل الدولي لإنهاء ملف معتقلي داعش. الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة مشاعل في مدينة كوباني في الذكرى السنوية السابعة لتحريرها من داعش وذلك في الساعة 16:00 (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أوضحت الرئيسات المشتركات لمجالس إقليم عفرين أن حزب العمال الكردستاني يضم تحت رايته جميع القوميات، وقلن: "يصفون حزب العمال الكردستاني بالإرهاب لئلّا ينال الكرد حريتهم".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA