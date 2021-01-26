مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يخرج أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، في تظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركيّ على بلدة تل رفعت وارتكاب المجازر بحق المدنيين، أمام صالة الاجتماعات في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي (قامشلو، تربه سبيه، تل حميس) في مسيرات للتنديد بالتهديدات التركية على ديرك و شنكال، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي محكمة الشعب في مدينة قامشلو بياناً إلى الرأي العام، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم حزب سوريا المستقبل مراسم افتتاح مكتب له في ناحية تل حميس، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تحضّر خمس منظمات حقوقية لعقد ملتقى حقوقي هو الثاني من نوعه، أواخر كانون الثاني/ يناير الجاري، حول جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في مدينة عفرين المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- دعا أهالي ناحية تربه سبيه المجلس الوطني الكردي إلى الانسحاب من الائتلاف السوري، وإبداء المرونة في الحوار لتوحيد الصف الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- استنكرت نساء ديرك تهديدات الاحتلال التركي بشن هجوم على شنكال ومنطقة ديرك في روج آفا، وأكدن ضرورة المقاومة وتصعيد النضال. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت ناشطات إن جريمة اغتيال سعدة الهرماس وهند الخضير، هي محاولة لفرض نموذج داعش على المرأة، وأكدن على الصمود وتصعيد النضال ليكن نموذجًا يحتذى به لكل نساء العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

- عاشت نجلاء سعيد إسماعيل 7 أعوام من عمرها في ظل انتهاكات وممارسات وحشية من قبل مرتزقة داعش، سردت نجلاء معاناتها خلال هذه السنوات متمنية أن تتحرر كافة النساء الإيزيديات ومن بينهن أختها التي اختطفها المرتزقة ونقلوها إلى تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، محمد أمين، إن الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق من جهة والهجمات التركية من جهة أخرى على مقاطعة الشهباء، تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية، وأكد أن تصعيد المقاومة هي سبيل عودة المُهجّرين إلى مناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال حمدان العبد: نحن لا نستغرب من تصرّفات تركيا، لأنّها عدوّ لهذه المنطقة، فتهديداتها مستمرّة على مناطقنا في شمال وشرق سوريا، فهي لم تلتزم بالمواثيق الدولية التي وقّعت عليها، ولم تحترم حسن الجوار، ودائماً تتدخّل وتهدّد المناطق المجاورة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- ظلت مجزرة عائلة "الخاطر" الإدلبية، وثيقة تثبت همجية تركيا ومرتزقتها، وتؤكد استهدفها للمدنيين بشكلٍ مباشر، وأن كافة ادعاءات أردوغان لشرعنة احتلال عفرين كاذبة، مدينة عفرين كانت بالفعل ملجأ لآلاف الأسر النازحة. (مرفق بالصور).

تحليل

- شهد شهر كانون الأول الفائت اجتماعًا في ناحية عيسى ضم مسؤولين روس ومسؤولين سوريين وقيادات من قوات سوريا الديمقراطية، طلبت فيه روسيا من قوات سوريا الديمقراطية تسليم ناحية عين عيسى لحكومة دمشق، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية لم توافق على المطالب أو الإملاءات الروسية. (مرفق بالصور).

العالم

- قام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بجولة خارجية، تعددت الأقوال عن أهدافها، كما طرحت أسئلة حول تموضع لبنان في أي من المحورين في المنطقة، الأول بقيادة الإمارات والسعودية وفرنسا، والثاني بقيادة تركيا، وهل كان الحريري وسيطًا ما بين الطرفين؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- أكد شيوخ ووجهاء عشائر من منبج بأنهم لا يقبلون الفتنة التي تجري في دير الزور من تكرر عمليات الاغتيال بحق شيوخ ووجهاء العشائر, وحمّلوا "جهات خارجية" مسؤولية محاولات بث الفتنة بين فئات المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA