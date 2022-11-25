مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25 – 11 – 2022

ينظم اتحاد مثقفي روجآفا كردستان اجتماعاً لجميع المثقفين في قامشلو، إلى ، لتبادل الآراء ومناقشة الظروف الأمنية المستجدة يومياً في روج افا جراء هجمات الاحتلال، وذلك في تمام الساعة 10.00، في مركز اتحاد مثقفي روجآفا كردستان HRRK (مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي كركي لكي واجب العزاء لذوي الشهيد المقاتل في قوات الدفاع الشعبي حسان سلمو وذلك في قرية شيرو التابعة لكركي لكي الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية تربه سبيه في مظاهرة تنديداً بالهجمات التركية الفاشية بالطائرات المسيرة على منشآت حيوية والبنية التحتية ، وتنطلق من أمام مؤتمر ستار الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي مقاطعة الحسكة في تظاهرة تنديدا بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وتنديدا بالعنف ضد المرأة وذلك في تمام الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان العضو في قوات المجلس العسكري السرياني الشهيد ميلاد منير ميرو، وذلك في مزار الشهداء السريان الآشوريين الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الناطق باسم حزب سوريا المستقبل، موفق الأحمد، أن شعوب شمال وشرق سوريا ومكوناتها تلتف حول قوات سوريا الديمقراطية لصد ومجابهة الهجمات الفاشية التركية، وقال: "هناك مؤامرة على الإدارة الذاتية لضرب هذا المشروع الديمقراطي، رأس الحربة فيها هي الفاشية التركية"(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، أن المناصب الشكلية التي منحت للمرأة السورية ضمن النظام السلطوي لحكومة دمشق خلقت امرأة مجردة من الإرادة والنضال، داعية كافة النساء السوريات للخروج من الصورة النمطية، وتكثيف النضال ضد العنف الممارس بحقهن(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر سياسيون وناشطون حقوقيون، تصعيد دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال شرق سوريا "جريمة حرب متكاملة"، وأشاروا إلى أن على الدول التي ما زالت تعي معنى الإنسانية، أن تتحرك لوقف هذا العدوان وتدرك أن الجرائم التركية سوف تطال الجميع(مرفق بالصور والفيديو).

قالت الرئيسة المشتركة للجنة توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا المحامية فيان أيوب أن اللجنة تعمل لإيجاد آلية وطريقة للبدء بالإجراءات المطلوبة لرفع دعاوي ضد الدولة التركية المحتلة أمام المحاكم الدولية في القريب العاجل(مرفق بالصور والفيديو).

قال المكونان العربي والكردي في ناحية تل تمر أنهم يعتمدون قوتهم الذاتية في حماية أنفسهم، وانتقدوا صمت القوى الدولية حيال الجرائم التركية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد مهجّرو عفرين القاطنون في المخيمات، أن المقاومة والتنظيم هما السبيل الأنجع للتغلب على الحصار والسياسات القذرة التي تمارس بحقهم، مشددين "الحصار لن ينال من عزيمتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تحدث إبادة المرأة في شمال وشرق سوريا أمام أنظار العالم أجمع وذلك عبر الهجمات، ومحاولات الهزيمة والرفض، فقد قتلت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق المحتلّة خلال الأشهر العشر الأخيرة؛ 9 نساء واختطفت 46 امرأة، كما استهدفت مسيّراتها المسلّحة 9 قياديات قاتلن ضدّ داعش، ما أدى إلى استشهادهن(مرفق بالصور).

العنف ضد المرأة مسار ممنهج عبر تاريخ الإنسانية، تشترك فيه منظومات دينية، اجتماعية، سياسية، والغاية واحدة، ألا وهي تهميش المرأة، وتكبيل جناحيها، وإلغاء دورها من مراكز وعمليات صنع القرار، واستبعادها عن أدوارها الحقيقية التي كانت مخوّلة بها منذ آلاف السنين في المجتمع)مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

كشفت تقارير صحفية عن انفراجة قريبة قد تشهدها الأزمة السودانية وذلك بعد مرور عام على الاحتجاجات الشعبية عقب انقلاب المكون العسكري الحاكم على المكون المدني والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك، فهل ينهي التقارب بين الطرفين هذا الصراع؟(مرفق بالصور).

ANHA