مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية في مدينة كوباني تحت شعار "نحو مؤتمر وطني لأبناء الجزيرة والفرات وذلك في صالة نوروز الساعة ١٠:٠٠.(مرفق بالصور والفيديو).

ـ تحت شعار (رسالة المحاماة؛ إرساء القانون وحماية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية) ينطلق فعاليات المؤتمر الرابع لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، الساعة الـ 10.00. في ناحية عامودا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار مهجرو سري كانيه وعفرين إلى أن تقرير الأمم المتحدة غير كافٍ، مقارنة بما يرتكبه الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل يومي بحق المدنيين، وقالوا إنه يجب محاسبة تركيا قبل محاسبة المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عدد من أمهات الشهداء والمقاتلين من الكريلا بأنهن يطالبن بعقد لقاءات لتحقيق الوحدة الوطنية وحكومة جنوب كردستان تحفر الخنادق، وأكدن بأن ممارسات الحكومة تضعها في خانة عدوة الأخوة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكّد الرّئيس المشترك للمجلس التّنفيذيّ في مدينة منبج وريفها محمد خير شيخو بأنّ الدولة التركية تتّبع سياسة التتريك وإجبار المدنيين في المناطق المحتلّة على التعامل بالعملة التركيّة، وذلك لفرض هيمنتها على المنطقة واحتلالها وتغييرها ديمغرافيّاً. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد شُبان وشابات إقليم الجزيرة أن تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني والتعزيزات العسكرية التي استقدمها إلى الشريط الحدودي بين روج آفا وباشور كردستان تزعزع وحدة الشعب الكردي، وتساعد العدو التركي على تنفيذ مخططاته المعادية للقضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

منذ 35 عامًا، ومع بزوغ فجر كل يوم، تستعد رحمة لمغادرة منزلها تجاه بحيرة قريتها بحثًا عن الأسماك في مياهها، حيث تمتهن الصيد وتكسب رزق أسرتها. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تواصل اليوم فعاليات عروض مهرجان ليلون السينمائي الدولي على خشبة المسرح الذي يقام في مخيمي برخدان وسردم. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عدد من الإداريين في مقاطعة الشهباء إن مهرجان ليلون السينمائي الدولي رسالة تثبت للعالم أن أهالي عفرين متمسكون بثقافتهم وأرضهم ومحبون للحرية والإنسانية والسلام. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال المخرج السينمائي والكاتب باروج آكريّ، "إن تنظيم المهرجانات له أهمية كبيرة في ظل الحروب الدائرة في المنطقة وهذه الفعالية تعتبر كشمعة مضيئة في ليلة مظلمة تحومها الأشرار، وتؤكد أن الحياة مستمرة ولا زلنا على قيد الحياة، وعلى العالم أن يراه".(مرفق بالصور والفيديو).

-أرجع الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة سبب العجز التراجع الذي تعيشه المجتمعات في شمال وشرق سوريا إلى قلة المطالعة، وقال: "المطالعة يجب أن تبقى جزءاً أساسياً من حياتنا، فالقراءة غذاء الفكر الوحيد".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تسعى إدارة مشفى القلب والعين، إلى تخفيف التكاليف الطبية عن كاهل المواطنين، حيث تعتبر خطوة تفعيل جهاز إكزايمر ليزك" ليزر"، في المشفى، إحدى أهم الخطوات التي تساعد مرضى العين وتساهم في توفير مصاريف إجراء عملية تصحيح النظر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA