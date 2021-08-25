مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25 -8-2021

-أدان وجهاء عشائر عربية في دير الزور، هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وكذلك صمت روسيا وأميركا حيالها، وأكدوا أن تركيا تهدف لاحتلال المنطقة وتغيير ديموغرافيتها وتوطين غرباء فيها، ولفتوا إلى أنهم سيتصدون لهجمات الاحتلال برفقة قوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

-صرح المحامي محمود خالو أن نظام العزلة المفروضة في إمرالي يستمر ويتعمق وفق القرارات السياسية وقال "بسبب الخوف من نموذج حياة المساواة للقائد عبدالله أوجلان؛ فإنهم يشددون نظام العزلة في إمرالي".(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي ناحية تل تمر أن المدينة لم تشهد أي حالة نزوح على الرغم من القصف اليومي على القرى التابعة للناحية، مكذبين الإشاعات التي تندرج في إطار الحرب الخاصة التي لجأت إليها دولة الاحتلال ومرتزقتها، معتبرين إياها وسيلة لتهجير سكان المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أوضحت سما بكداش أن القاسم المشترك بين جميع الدول الفاعلة في سوريا هو إضعاف الكرد وكل المكونات التي تطالب بحريتها، وحثت شعب شمال وشرق سوريا على تعزيز حمايتها الجوهرية لمواجهة تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا سياسيون الشعب في شمال وشرق سوريا لليقظة والحذر من المخططات التركية الاستعمارية، وأكدوا أن التجارب السابقة التي مرت بها المنطقة أثبت أن قوة الشعب هي وحدها القادرة على الدفاع عن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-ينظم اتحاد المثقفين في مدينة منبج وريفها حفل توقيع كتب، وذلك في مكتبة محمد منلا غزيل في الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

استنكر ذوو مقاتلي الكريلا تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية في شن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع، مؤكدين أن هذه السياسات لا تجلب سوى الاقتتال الداخلي، مشددين على ضرورة رص الكرد لصفوفهم لإفشال المخططات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-قال الكاتب والمؤرخ الأردني الدكتور محمد الصويركي، إن هناك قصوراً كبيراً في الخطاب الكردي للولوج إلى الفضاء العربي المتعطش لمعرفة المزيد عن الكرد: قضيةً، وتاريخاً، وجغرافية، وشعباً، وفلكلوراً، واقترح 13 بنداً لبناء علاقات قوية بين الكرد والعرب. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

يقول القائد والمفكر عبد الله أوجلان في معرض تقييمه لما يجري في الشرق الأوسط من حروب طاحنة: "ثمة حقيقة واقعة تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حرباً عالمية ثالثة على نحو خاص بها. لكن هذه الحرب تتميز بخاصيات مختلفة عن الأبعاد العسكرية والسياسية الكلاسيكية".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA